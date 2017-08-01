الصراع يشتعل بين كبار الأندية الأوروبية على مدافع باريس سان جيرمان

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كشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن الصراع بات كبيراً للغاية بين كبار الأندية الأوروبية وذلك من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن الإيفواري سيرج أورييه لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ويأتي على رأس تلك الأندية فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي وفريق إنتر الإيطالي.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن فريق مانشستر يونايتد كان قد توصل إلي إتفاق مع اللاعب الإيفواري حول بنود عقده الشخصية من أجل الإنتقال إلي قلعة أولد ترافورد في الصيف الحالي، علماً بأن قيمة الصفقة التي تم الإتفاق عليها مع نادي باريس سان جيرمان قد وصلت إلي مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني، ولكن وفي الوقت الحالي تغيرت الأمور بعد دخول أطراف جديدة في الصراع على اللاعب.

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وهو ما جعل إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي تُأخر الصفقة ولو قليلاً من أجل الحصول على مقابل مادي أعلى مقابل التخلي عن اللاعب الإيفواري، وخاصة وأن نادي باريس سان جيرمان يرغب في تمويل الصفقة الخيالية التي يُحضر لها منذ فترة قليلة، والتي تتضمن تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب فريق برشلونة الإسباني وذلك في صفقة سوف تصل قيمتها إلي مبلغ 195 مليون جنيه إسترليني، وهي قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد اللاعب البرازيلي مع فريقه الكتالوني.

هذا ويأتي تخلي نادي باريس سان جيرمان عن لاعبه الإيفواري سيرج أورييه في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما تعاقد مع الظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس في صفقة إنتقال حر، وأيضاً لتواجد الظهير الأيمن البلجيكي الواعد توماس مونييه في صفوف الفريق الباريسي، مما يجعل تواجد اللاعب سيرج أورييه زائداً على الفريق وخاصة مع المشاكل العديدة التي تحدث لسيرج أورييه على المستوى الشخصي على مدار الموسم، وهو ما جعله غير مرغوب في خدماته بالرغم من إمكانياته الكبيرة على أرض الملعب.

ولعل ما يجعل كبار الأندية الأوروبية تتصارع على الإيفواري سيرج أورييه هو أن اللاعب يُمكنه أن يلعب في مركزين مختلفين، حيث يستطيع اللعب في مركز الظهير الأيمن أو كقلب دفاع.