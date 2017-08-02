موعد مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد الودية

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يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق أتليتكو مدريد الإسباني اليوم الأربعاء على أرضية ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية، وذلك في مباراة ودية في إطار الدور النهائي من كأس أودي الودية 2017 م والتي تُقام في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره من أجل التتويج باللقب بالرغم من أنه مجرد لقب ودي، ولكنه سيعني الكثير بكل تأكيد لكلاهما قبيل إنطلاقة الموسم الجديد مباشرة، علماً بأنه سيكون اللقب الودي الثاني لفريق ليفربول في معسكره الصيفي الحالي في حالة تتويجه.

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ومن أجل الوصول إلي الدور النهائي من عمر البطولة تخطى فريق ليفربول في طريقه مستضيف البطولة على أرضه فريق بايرن ميونخ الألماني، وذلك بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل لا شئ ولكن الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب، حيث قدم فريق ليفربول واحدة من أفضل مبارياته منذ زمن طويل مما جعل جماهيره تأمل في أن يتمكن الفريق أخيراً من الفوز بالألقاب في الموسم المقبل ولم لا جميعها إن أمكن له ذلك نظراً لما يمتلكه من تشكيلة قوية وإن كان على الجميع إنتظار الحكم النهائي في المباريات الرسمية وليس الآن.

أما فريق أتليتكو مدريد فقد وصل إلي نهائي البطولة بعدما فاز بصعوبة بالغة على حساب نظيره فريق نابولي الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد، علماً بأنه كان متأخراً في النتيجة بهدف وحيد مقابل لا شئ، ولكن عزيمة وإصرار فريق الروخي بلانكوس جعلته يقلب الطاولة على منافسه وينجح في تحقيق الفوز والوصول إلي النهائي.

هذا وينتظر كلاً من الفريقين موسماً في غاية الصعوبة وبه العديد من التحديات سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، فعلى الصعيد المحلي سوف يُحاول كلاهما المنافسة وبقوة على لقب الدوري وهو الحال ذاته على الصعيد الأوروبي، ولكن الأمر يختلف قليلاً بالنسبة لفريق ليفربول الذي يحتاج أولاً إلي تخطي عقبة الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا ومن ثم يبدأ التفكير في أمر اللقب.