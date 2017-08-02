موعد مباراة بايرن ميونخ ونابولي الودية

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يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لملاقاة نظيره فريق نابولي الإيطالي اليوم الأربعاء على أرضية ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية، وذلك في مباراة ودية في إطار مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس أودي الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره من أجل إعادة البسمة لجماهيرهما، وخاصة فريق بايرن ميونخ الذي يمر بفترة سيئة للغاية ولعل ما يجعل الأمر ليس سيئاً أن هذه الفترة جائت في إطار معسكره الصيفي وليس في منتصف الموسم أو في المباريات الرسمية، مما يجعل الهزائم التي يتلقاها توالياً ليست سلبية في مجملهما بالرغم من غضب جماهيره إثر تلك النتائج، ولعل أبرز دليل على غضب الجماهير هو عدم حضورها بكثافة في مدرجات ملعب أليانز أرينا يوم أمس الثلاثاء لمؤازرة فريقها وإضافة لذلك مغادرة الجماهير الملعب بشكل مُبكر أيضاً قبيل نهاية مباراة الفريق البافاري أمام نظيره فريق ليفربول الإنجليزي.

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وكان الفريق البافاري قد تعرض إلي خسارة قاسية على أرضه يوم أمس أمام فريق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ولكنها ليست الخسارة الأولى له في معسكره الصيفي الحالي حيث سبق له الخسارة أمام فريق أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح، كما تعرض أيضاً إلي خسارة أخرى قاسية أمام فريق ميلان الإيطالي بأربعة أهداف مقابل لا شئ، ولكن الأمر الذي يُحزن جماهير فريق بايرن ميونخ ويُقلقهم ليست الهزيمة وإنما الأداء السلبي الذي يُقدمه جميع عناصر الفريق بما فيهم العناصر الجديدة على الفريق الفرنسي الواعد كورنتان توليسو والكولومبي خاميس رودريغز.

أما على الجانب الآخر فتبدو أمور فريق نابولي أفضل بكثير من منافسه، حيث خسر فريق الجنوب الإيطالي بصعوبة بالغة جداً على يد فريق أتليتكو مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد، وإضافة لذلك فإنه قدم مستوى جيد في كامل دقائق المباراة ولولا بعض الأخطاء الطفيفة لكان الآن في نهائي البطولة.