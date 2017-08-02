موعد مباراة ريال مدريد ونجوم الدوري الأمريكي الودية

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يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة نظيره فريق نجوم الدوري الأمريكي فجر يوم غداً الخميس، وذلك في مباراة ودية في إطار المعسكر الصيفي للفريق الملكي تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل الفريق الملكي المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عازماً على تحقيق فوزه الأول في معسكره الصيفي الحالي، وذلك بعدما تعرض الميرنغي إلي 3 هزائم متتالية وليس ذلك فحسب بل لم يُقدم فيها أيضاً الأداء المنتظر منه كبطل أوروبا وإسبانيا، ولكنها في نهاية المطاف مجرد مباريات ودية تحضيراً لإنطلاقة الموسم بشكل رسمي لا أكثر من ذلك، وهو ما أكده المدرب زين الدين زيدان من أجل بث الثقة من جديد في قلوب مشجعي الفريق الملكي بعد القلق الذي إنتابهم في الأونة الآخيرة، وخاصة وأن الفريق لديه العديد من التحديات في الموسم المقبل.

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حيث سيبدأ الفريق الملكي موسمه الرسمي في اليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي، وذلك حينما يواجه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في إطار كأس السوبر الأوروبي في مقدونيا، ومن ثم سيتجه بعدها عائداً إلي إسبانيا من أجل الإستعداد لموقعة كلاسيكو الأرض أمام غريمه التقليدي فريق برشلونة، والذي سيلتقي به ذهاباً وإياباً في إطار كأس السوبر الإسباني حيث سيكون الذهاب في اليوم الثالث عشر من الشهر الحالي أيضا على أرضية ملعب الكامب نو، أما موقعة الإياب فسوف تكون في اليوم السادس عشر من الشهر ذاته على أرضية ملعب سانيتاغو بيرنابيو.

وعقب فراغه من الكلاسيكو سيبدأ الفريق الملكي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإسباني، حيث سيحل في الأسبوع الأول من عمر الليغا ضيفاً ثقيلاً على فريق ديبورتيفو لاكورونيا في مباراة مرتقبة على أرضية ملعب رياثور، ومن أجل مواجهة كل هذه التحديات مع إنطلاقة الموسم على الفريق الملكي أن ينسى عثراته الودية الآخيرة والتركيز الآن بشكل كامل على إصلاح الأخطاء في المقام الأول سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية ومن ثم التركيز على الإستعداد البدني بشكل مثالي للموسم الجديد.