موعد أبرز مباريات الدوري الأوروبي يوم غداً الخميس 3-8-2017

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يشهد يوم غداً الخميس ختام مرحلة الدور التمهيدي الثالث من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، حيث تُقام جميع مباريات الإياب من هذا الدور على أن تُقام قرعة الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة يوم الجمعة المقبل في مقر الإتحاد الأوروبي في نيون بسويسرا، وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المباريات التي تُقام يوم غداً الخميس.

حيث يستقبل فريق كابالا من أذربيجان نظيره فريق باناثينايكوس اليوناني وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد إنتهت بفوز الفريق اليوناني بهدف وحيد مقابل لا شئ، وفي مباراة أخرى في التوقيت ذاته يحل فريق بوردو الفرنسي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق فيديوتون المجري، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد إنتهت بفوز فريق بوردو بهدفين مقابل هدف واحد.

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وفي مباراة أخرى يستقبل فريق فنربخشة التركي نظيره فريق ستورم غراتس النمساوي على ملعب شكري سراج أوغلو، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد إنتهت بفوز الفريق التركي بهدفين مقابل هدف واحد، وفي لقاء أخر يستقبل فريق باوك سالونيكا اليوناني نظيره فريق أولمبيك دونيتسك الأوكراني وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يحل فريق أوتريخت الهولندي ضيفاً على نظيره فريق ليخ بوزنان البولندي وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي مباراة أخرى يستقبل فريق أتليتك بيلباو الإسباني على أرضية ملعبه سان ماميس نظيره فريق دينامو بوخارست الروماني، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يحل فريق إيفرتون الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق روزومبيروك السلوفاكي.

وفي أخر المباريات يستقبل فريق سبورتينغ براغا البرتغالي نظيره فريق أيك سولنا السويدي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.