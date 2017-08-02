موعد مباراة ميلان وكرايوفا في الدوري الأوروبي 2018 م

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يستعد فريق ميلان الإيطالي لملاقاة ضيفه فريق كرايوفا الروماني يوم غداً الخميس على أرضية ملعب سان سيرو، وذلك ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثالث من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ميلان المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي الواعد فيتشينزو مونتيلا باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره من أجل ضمان تأهله إلي الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة، علماً بأنه بات قريباً للغاية من تحقيق ذلك الأمر بعدما فاز في موقعة الذهاب في رومانيا بهدف وحيد مقابل لا شئ في الأسبوع الماضي، ولكن وبالرغم من ذلك تبقى جميع الإحتمالات واردة حتى صافرة نهاية مباراة الإياب وهو ما سيجعل فريق الروسونيري يخوض المباراة بتركيز شديد وفي حضور أبرز عناصره تفادياً لحدوث أي مفاجأت غير متوقعة وغير مرغوب فيها من جانب عشاقه.

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هذا وقد عاش نادي ميلان فترة إنتقالات صيفية ممتاز جداً في الصيف الحالي بعد التعاقدات العديدة البارزة التي أبرمتها إدارته الصينية، وذلك في إطار سعيها لإعادة الفريق إلي مكانته الطبيعية سواء على الصعيد المحلي وخاصة على الصعيد الأوروبي.

حيث تعاقد نادي ميلان مع المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي قادماً من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، والمدافع الأرجنتيني المخضرم ماتيو موساكيو قادماً من صفوف فريق فياريال الإسباني، والمدافع الإيطالي أندريا كونتي قادماً من صفوف فريق أتالانتا الإيطالي، والظهير السويسري الأيسر ريكاردو رودريغز قادماً من صفوف فريق فولفسبورغ الألماني.

كما تعاقد أيضاً مع متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي قادماً من صفوف فريق أتالانتا، ومتوسط الميدان الأرجنتيني المخضرم لوكاس بيليا قادماً من صفوف فريق لاتسيو الإيطالي، وصانع الألعاب التركي هاكان كالهانوغلو قادماً من صفوف فريق باير ليفركوزن الألماني، والمهاجم الإيطالي المخضرم فابيو بوريني قادماً من صفوف فريق سندرلاند الإنجليزي، والمهاجم البرتغالي الواعد أندري سيلفا قادماً من صفوف فريق بورتو البرتغالي.

لتصحو جماهير ميلان من جديد وتُطالب فريقها بالمنافسة وبقوة على لقب الدوري الإيطالي رفقة حامل اللقب فريق يوفنتوس.