موعد مباراة الترجي الرياضي التونسي والفتح الرباطي المغربي في البطولة العربية للأندية 2017 م

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يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لملاقاة نظيره فريق الفتح الرباطي المغربي يوم غداً الخميس على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن الفوز ولا شئ غيره من أجل الوصول للمباراة النهائية للبطولة، ومن ثم البدء في التفكير في تحقيق اللقب العربي ولكن وقبل ذلك يُدرك الطرفان جيداً أن المباراة التي ستجمع بينهما لن تكون سهلة على الإطلاق سواء بالنسبة لفريق الترجي الرياضي أو حتى لفريق الفتح الرباطي، وذلك نظراً للمستوى الرائع الذي قدمه كلاهما في مرحلة المجموعات وأيضاً النتائج الرائعة التي حققها كلاً منهما.

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ففريق الترجي الرياضي حقق العلامة الكاملة في الدور الأول من 3 إنتصارت على التوالي، حيث كان فوزه الأول على حساب فريق نفط الوسط العراقي بهدف وحيد مقابل لا شئ، أما إنتصاره الثاني فكان على حساب فريق المريخ السوداني بهدفين مقابل لا شئ، فيما كان إنتصاره الثالث على حساب فريق الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أما فريق الفتح الرباطي فكان حاله جيداً أيضاً بعد فوزه في لقائين وتعادله في مباراة واحدة فقط، ففي مباراته الأولى تعادل أمام فريق الزمالك المصري بهدفين لمثلهما، وفي مباراته الثانية إكتسح فريق النصر السعودي بأربعة أهداف مقابل لا شئ، أما في مباراته الثالثة فقد فاز على حساب فريق العهد اللبناني بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مرتقبة.

ومن جهة أخرى تُعد البطولة العربية أفضل تحضير ممكن بالنسبة لكلاً من فريق الترجي الرياضي وفريق الفتح الرباطي، وذلك إستعداداً لإستئناف مشوارهما الأفريقي في شهر سبتمبر المقبل، حيث سيواجه فريق الترجي الرياضي نظيره فريق الأهلي المصري في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م، فيما سيواجه فريق الفتح الرباطي نظيره فريق الصفاقسي التونسي في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م.