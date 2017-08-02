نيمار يرحل رسمياً عن برشلونة وميسي يُودعه برسالة مؤثرة

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إذاً حُسمت كل الأمور وأصبح رحيل النجم البرازيلي نيمار جونيور عن فريق برشلونة الإسباني حقيقة مؤكدة وليس مجرد إشاعات صادرة من وسائل الإعلام، وجائت الخطوة الأولى لتأكيد الرحيل من نيمار نفسه حينما حضر في صباح اليوم الأربعاء إلي تدربيات فريق برشلونة، ولكن ليس من أجل المشاركة في المران وإنما لإخبار جميع زملائه بقراره النهائي وهو الرحيل عن قلعة الكامب نو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بإتجاه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولكن الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب فبعدها مباشرة أصدر نادي برشلونة بياناً رسمياً أكد فيه رحيل النجم البرازيلي نيمار عن صفوف الفريق الكتالوني في الصيف الحالي، ولكن وفي الوقت ذاته أكد البارسا أيضاً في بيانه الرسمي أن البرازيلي نيمار لن يرحل عن صفوف الفريق الكتالوني إلا في حالة دفع قيمة الشرط الجزائي كاملة والتي تصل قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو، كما جاء في البيان أيضاً أن نيمار مازال لاعباً في صفوف فريق برشلونة حتى يتم حسم الصفقة بشكل نهائي وإضافة لذلك فإنه قد تم منحه إذناً بعدم المشاركة في تدريبات الفريق.

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ولكن ذلك البيان لا يُغير أي شئ وخاصة وأن نادي باريس سان جيرمان قادراً على دفع قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقد النجم البرازيلي نيمار مع فريقه برشلونة، وهو ما أكده القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي دون أن يؤثر ذلك على قانون اللعب المالي النظيف وتدخل الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، علماً بأن نادي باريس سان جيرمان لم يتعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي سوى مع الظهير الأيسر الإسباني يوري بيرشيش قادماً من صفوف فريق ريال سوسيداد الإسباني، والظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس في صفقة إنتقال حر.

وفي إطار رحيل البرازيلي نيمار قام زميله في الفريق الكتالوني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتوديعه برسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي في إنستجرام، حيث جاء في نصها: لقد كان شرفاً كبيراً أن أتشارك معك كل هذه السنوات يا صديقي، وأتمنى لك الأفضل في خطوتك القادمة في حياتك.