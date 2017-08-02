ملخص مباراة بايرن ميونخ ونابولي الودية

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حقق فريق نابولي الإيطالي الفوز على حساب مُضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني بهدفين مقابل لا شئ على ملعب أليانز أرينا، وذلك في مباراة ودية ضمن مباريات كأس أودي الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكر الصيفي للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، وبذلك يُحقق فريق نابولي المركز الثالث في البطولة فيما إكتفى فريق بايرن ميونخ بالمركز الرابع.

وفي شوط المباراة الأول حاول الفريق البافاري السيطرة على الكرة منذ اللحظات الأولى والضغط على منافسه بشكل قوي، وذلك بالرغم من التغييرات العديدة التي أجراها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على تشكيلة فريقه البافاري بعكس المباراة يوم أمس أمام فريق ليفربول الإنجليزي، أما فريق نابولي فقد دخل المواجهة بكامل عناصر الأساسية مع وجود تغييرات طفيفة على تشكيلته.

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وعند الدقيقة الرابعة عشر تمكن فريق نابولي من إفتتاح التسجيل وذلك عبر مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي والذي إستغل بدوره الثغرة في دفاعات الفريق البافاري بأفضل صورة ممكنة، ولم يكتفِ فريق نابولي بذلك وبحث عن تسجيل المزيد من الأهداف، وعند الدقيقة الرابعة والعشرين كاد يتحقق له ذلك بعدما إنفرد نجمه دريس ميرتينز بالحارس الشاب فروختيل ولكن الآخير تصدى للكرة وأنقذ مرمى فريقه من ثاني الأهداف، لتمر بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء بعدها دون أن تشهد أي جديد من الطرفين وينتهي الشوط على وقع تقدم فريق نابولي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني نجح فريق نابولي في مضاعفة تقدمه في النتيجة عند الدقيقة الخامسة والخمسين، وذلك بعدما سجل له لاعبه إيمانويلي جياكيريني الهدف الثاني وسط حالة من الهدوء التام في مدرجات ملعب أليانز أرينا، وبعدها بقليل قام ماوريسيو ساري مدرب فريق نابولي بإجراء عدة تغييرات على تشكيلته وذلك من أجل إعطاء الفرصة لكامل عناصر الفريق حتى يكون الجميع جاهزاً مع إنطلاقة الموسم الجديد.

وفي المقابل أشرك المدرب كارلو أنشيلوتي كلاً من نجمه الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري والفرنسي الآخر الواعد كورنتان توليسو، وذلك من أجل العودة من جديد في المباراة أو حتى تقليص الفارق على الأقل، ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب تماماً من الفريقين ليستمر ذلك الأمر حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية المباراة.