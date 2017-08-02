سوسو يقترب من تجديد عقده مع ميلان ويوجه ضربة موجعة لتوتنهام

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الجناح الإسباني الواعد خوسيه فيرنانديز سوسو لاعب فريق ميلان الإيطالي بات قريباً للغاية من تمديد عقده مع نادي الروسونيري لخمسة مواسم أخرى، ليوجه بذلك ضربة موجعة للغاية إلي كل الأندية التي كانت تطمح في الظفر بخدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ويأتي على رأس تلك الأندية فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي والذي كان يعتبر اللاعب سوسو أحد أهدافه الرئيسية في الصيف الحالي وخاصة وأنه لم يتعاقد حتى الآن مع أي لاعب جديد.

هذا وكان الإسباني خوسيه فيرنانديز سوسو قد أكد بنفسه لوسائل الإعلام الإيطالية في الأسبوع الماضي بأنه سعيد للغاية رفقة فريق ميلان، وأيضاً لا توجد لديه أي نية لمغادرة النادي وخاصة بعد التعاقدات القوية التي أبرمها النادي في الميركاتو الصيفي الحالي، مما يؤكد أن الموسم المقبل سيكون مختلفاً تماماً لفريق الروسونيري عن المواسم القليلة الماضية والتي عانى فيها كثيراً على جميع الأصعدة.

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وجائت هذه التصريحات من اللاعب الإسباني عقب العديد من الإشاعات التي صدرت من جانب وسائل الإعلام الإنجليزية، والتي أشارت إلي أن فريق توتنهام هوتسبير قد إقترب من التعاقد معه في الصيف الحالي، وخاصة وأن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير هو من يرغب في ضمه بشدة إلي صفوف فريقه.

ولكن يبدو أن الإسباني خوسيه فيرنانديز سوسو يُريد أن يفوز مع فريقه الحالي ميلان بالألقاب في المواسم المقبلة، وذلك من أجل تعويض جماهير النادي عن السنوات الماضية التي عاش فيها فريق الروسونيري أوضاعاً صعبة للغاية وأيضاً إعادة البسمة للجماهير من جديد، علماً بأن الإسباني سوسو كان قد ساهم في فوز فريقه في الموسم الماضي بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب فريق يوفنتوس، كما ساهم أيضاً في إعادة فريق ميلان من جديد إلي المسابقات الأوروبية وإن كان ذلك من بوابة مسابقة الدوري الأوروبي وليس مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولكن وبالنظر إلي التعاقدت التي أبرمها نادي ميلان حتى الآن في الصيف الحالي، فإنه سيكون مُرشحاً بارزاً للفوز بجميع الألقاب التي يُشارك فيها في الموسم المقبل.