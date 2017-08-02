مارسيال يوافق على إنتقاله إلي إنتر كجزء من صفقة الكرواتي بيريسيتش

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الجناح الفرنسي الواعد أنتوني مارسيال لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد وافق على إنتقاله إلي فريق إنتر الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة، وذلك كجزء من صفقة إنتقال الجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش من فريقه الحالي إنتر إلي صفوف فريق مانشستر يونايتد في الصيف الحالي أيضاً.

هذا وكان كلاً من نادي مانشستر يونايتد ونادي إنتر قد إتفقا في الأونة الآخيرة على أن تكون قيمة الصفقة 45 مليون جنيه إسترليني، ولكن المشكلة والعائق الذي كان يُعرقل من حدوث الصفقة هي رغبة نادي إنتر في إستعارة الجناح الفرنسي أنتوني مارسيال من فريق مانشستر يونايتد، علماً بأن ذلك جاء بناءً على طلب الإيطالي لوتشانو سباليتي مدرب فريق إنتر والذي أوضح في أكثر من مناسبة في الصيف الحالي لوسائل الإعلام بأنه لا يُمانع التخلي عن الكرواتي إيفان بيريسيتش، ولكن يجب تعويضه بلاعب أخر يمتلك إمكانيات كبيرة مثله حتى لا يتأثر الفريق في الموسم المقبل، وخاصة وأن فريق إنتر يرغب في إنهاء الدوري الإيطالي في الموسم الجديد في إحدى المقاعد المؤهلة إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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ومن جهته يُعد الكرواتي إيفان بيريسيتش هو الهدف الآخير للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعدما نجح في التعاقد مع المدافع السويدي فيكتور لينديلوف قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي، والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادماً من صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي، ومتوسط الميدان الصربي نيمانيا ماتيتش قادماً من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي.

ويأتي كل ذلك تمهيداً للتحديات الصعبة التي تنتظر الفريق في الموسم المقبل، حيث سيُنافس على 5 جبهات مختلفة وستكون البداية في اليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي، وذلك حينما يواجه بطل أوروبا فريق ريال مدريد الإسباني في إطار كأس السوبر الأوروبي، ومن ثم سيبدأ الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يُعتبر الهدف الرئيسي للفريق في الموسم المقبل، وإضافة لذلك سيكون الفريق مُطالباً أيضاً من جانب جماهيره بضرورة الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.