كونتي يواصل إصراره على ضم جناح إنتر المخضرم في الصيف الحالي

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي لا يزال يواصل إصراره على التعاقد مع الجناح الإيطالي المخضرم أنطونيو كاندريفا لاعب فريق إنتر الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بالرغم من تمسك النادي الإيطالي بلاعبه بصورة كبيرة نظراً لخبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية وخاصة على صعيد الدوري الإيطالي سواء مع فريقه الحالي إنتر أو مع فريقه السابق لاتسيو.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن الإيطالي أنطونيو كاندريفا يُعد هدفاً رئيسياً للمدرب أنطونيو كونتي منذ صيف العام الماضي 2016 م، ولكنه لم يتمكن من التعاقد في نهاية المطاف ليعود الفريق اللندني ويُحاول من جديد في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تستعد إدارة نادي تشيلسي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش لتقديم عرض في الفترة المقبلة تصل قيمته إلي مبلغ 23 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدمات المخضرم أنطونيو كاندريفا، على أن يتقاضى اللاعب راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 85 ألف جنيه إسترليني.

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وفي حالة نجح فريق تشيلسي في حسم الصفقة لصالحه في الشهر الحالي قبل غلق باب سوق الإنتقالات الحالية، سوف تكون هي الصفقة الخامسة للفريق اللندني في الصيف الحالي وذلك بعدما تعاقد مع الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو في صفقة إنتقال حر، والمدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي، ومتوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي، والمهاجم الإسباني الواعد ألفارو موراتا قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 80 مليون يورو.

هذا وينتظر فريق تشيلسي العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل، ويأتي على رأسها ضرورة الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من صعوبة ذلك كثيراً في الموسم المقبل بالتحديد نظراً للتدعيمات القوية التي تقوم بها جميع الأندية المنافسة على اللقب، وإضافة لذلك سيكون الفريق مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة المنافسة أيضاً على لقب دوري أبطال أوروبا وخاصة بعدما غاب الفريق اللندني عن نسخة الموسم الماضي.