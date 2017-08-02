ملخص مباراة الأهلي المصري والفيصلي الأردني في البطولة العربية للأندية 2017 م

Advertisements

حقق فريق الفيصلي الأردني الفوز على حساب نظيره فريق الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية، وبذلك حجز فريق الفيصلي مقعده في الدور النهائي من عمر البطولة في إنتظار الفائز من مباراة الترجي الرياضي التونسي والفتح الرباطي المغربي.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق الأهلي إستغلال عاملي الأرض والجمهور وذلك بالضغط بشكل قوي على منافسه من أجل تسجيل هدف في وقت مُبكر والذي من شأنه سيجعل المباراة أسهل على المارد الأحمر، وفي المقابل بدا فريق الفيصلي هادئاً للغاية وواثقاً أيضاً بنفسه بصورة كبيرة.

Advertisements

وعند الدقيقة السادسة والعشرين تمكن فريق الفيصلي من إفتتاح التسجيل وذلك عبر رأسية لاعبه مندي دومينيك عقب إستغلاله ضعف الرقابة الدفاعية عليه داخل منطقة الجزاء من جانب دفاع المارد الأحمر، أما أول رد فعل حقيقي لفريق الأهلي فجاء عند الدقيقة السادسة والثلاثين حينما إنفرد مهاجمه وليد أزارو بالحارس معتز ياسين ولكنه أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط تلقى فريق الأهلي ضربة موجعة للغاية بعدما سجل فريق الفيصلي هدفه الثاني في المباراة والذي جاء عبر مدافع فريق الأهلي المخضرم أحمد فتحي بالخطأ في مرماه وسط حالة من الصدمة لجماهير المارد الأحمر الحاضرة في المدرجات.

وفي شوط المباراة الثاني حاول حسام البدري مدرب فريق الأهلي إعادة فريقه من جديد لأجواء المباراة، فأشرك النجم الواعد أحمد الشيخ بدلاً من اللاعب أحمد حمودي والذي لم يكن موفقاً في الشوط الأول، وعند الدقيقة الستين أجرى المدرب حسام البدري تبديله الثاني بإشراكه للنجم عبد الله السعيد بدلاً من حسام عاشور.

وعند الدقيقة الثالثة والستين كاد المارد الأحمر ينجح في تقليص الفارق بعدما سدد لاعبه صالح جمعة كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن القائم الأيمن للحارس معتز ياسين تصدى للكرة وحافظ على نظافة شباك فريق الفيصلي، وهو الأمر الذي إستمر حتى الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع والتي قلص فيها المارد الأحمر الفارق عبر مهاجمه وليد أزارو ولكن ذلك لم يؤثر في نهاية المطاف على تأهل فريق الفيصلي. .