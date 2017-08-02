بيشكتاش في طريقه للتعاقد رسمياً مع مهاجم مانشستر سيتي السابق

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كشفت صحيفة أس الإسبانية أن فريق بيشكتاش التركي بات قريباً للغاية من التعاقد رسمياً مع المهاجم الإسباني المخضرم ألفارو نيغريدو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بالرغم من الصراع الكبير عليه من جانب كلاً من فريق سوانزي سيتي الإنجليزي وفريق ليدز يونايتد الإنجليزي، إلا أن المهاجم الإسباني يبدو أنه إختار الخروج من إنجلترا من أجل إستعادة مستواه من جديد.

ويأتي ذلك عقب الموسم الماضي الكارثي الذي عاشه اللاعب رفقة فريق ميدلزبره الإنجليزي، فعلى الصعيد الشخصي لم يتمكن المهاجم ألفارو نيغريدو من التأقلم بشكل ناجح مع الفريق حيث سجل 8 أهداف فقط رفقة الفريق على مستوى جميع المسابقات التي شارك فيها فريق ميدلزبره في الموسم الماضي، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، أما على الصعيد الجماعي فلم يتمكن المهاجم ألفارو نيغريدو من فعل أي شئ لمساعدة فريق ميدلزبره على تفادي الهبوط إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

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علماً بأن اللاعب الإسباني المخضرم صاحب ال 31 عاماً كان قد تعاقد مع فريق ميدلزبره في صيف العام الماضي 2016 م على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط قادماً من صفوف فريق فالنسيا الإسباني، والذي عاد إليه مجدداً في الصيف الحالي ولكن يبدو أن المهاجم ألفارو نيغريدو لا يدخل في حسابات فريق فالنسيا للموسم الجديد، وخاصة في ظل تواجد المهاجم الإيطالي المخضرم الآخر سيموني زازا في خط هجوم فريق الخفافيش، مما جعل المهاجم ألفارو نيغريدو يبحث عن خوض تجربة إحترافية جديدة.

ولكن وفي الوقت ذاته لا يرغب المهاجم المخضرم ألفارو نيغريدو بكل تأكيد أن يعيش موسماً سيئاً مثل الذي عاشه رفقة فريق ميدلزبره، وخاصة في الموسم المقبل بالتحديد وذلك بسبب رغبته في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده إسبانيا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، وفي حالة تكرار خيبة الموسم الماضي بالنسبة للمهاجم ألفارو نيغريدو فإنه سيكون بلا أدنى شك خارج حسابات المنتخب الإسباني في المونديال، وخاصة في ظل تواجد مهاجمين من العيار الثقيل في المنتخب كألفارو موراتا ودييغو كوستا.