ملخص مباراة مانشستر يونايتد وسامبدوريا الودية

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حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزاً صعباً على حساب نظيره فريق سامبدوريا الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في مباراة ودية في إطار المعسكر الصيفي لكلاً من الفريقين تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول تمكن فريق مانشستر يونايتد من إفتتاح التسجيل في وقت مُبكر للغاية، وتحديداً عند الدقيقة التاسعة إثر هجمة مرتدة سريعة ومنظمة وأكثر من رائعة أنهاها الأرميني هينريك مخيتاريان بنجاح في الشباك مُحرزاً هدف فريقه الأول في المباراة.

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ولم يكتفِ فريق مانشستر يونايتد بذلك وإستمر في بحثه عن تسجيل المزيد من الأهداف، وعند الدقيقة الرابعة والعشرين كاد يُسجل ثاني أهدافه بعدما سدد مهاجمه روميلو لوكاكو كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس أبعد الكرة بنجاح للخارج، وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء إستمرت سيطرة فريق مانشستر يونايتد الكاملة على الكرة وسط غياب واضح من الجانب الهجومي لفريق سامبدوريا، ليذهب الشوط إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد من الفريقين وعلى وقع تقدم فريق مانشستر يونايتد بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني إستمر الوضع على ما هو عليه ولعل الإضافة البارزة كانت إجراء البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد بعض التغييرات على صفوف فريقه، وعند الدقيقة الثانية والستين تمكن فريق مانشستر يونايتد من تسجيل هدفه الثاني في المباراة عبر لاعبه الإسباني أندر هيريرا ولكن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط جاء أول رد فعل حقيقي لفريق سامبدوريا في المباراة حينما نجح في إدراك التعادل عبر لاعبه برايت ليُعيد المواجهة إلي نقطة الإنطلاق من جديد، وفي الدقائق التي تلت هدف التعادل عاد فريق مانشستر يونايتد ليفرض سيطرته من جديد على المباراة ولكن دون أن يتمكن من تشكيل الخطورة اللازمة على مرمى فريق سامبدوريا، وذلك بسبب الصلابة والتنظيم الدفاعي الذي إتسم بهما دفاع الفريق الإيطالي.

وعند الدقيقة الحادية والثمانين نجح فريق مانشستر يونايتد في فك شفرة دفاعات فريق سامبدوريا، وذلك بتسجيله لثاني الأهداف والذي جاء عبر البديل الإسباني خوان ماتا، وبذلك يختتم فريق مانشستر يونايتد معسكره الصيفي بأفضل صورة ممكنة، ليبدأ الآن في التفكير جدياً في موقعة كأس السوبر الأوروبي أمام بطل أووربا فريق ريال مدريد الإسباني في الأسبوع المقبل.