موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد الودية

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يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق وست هام يونايتد الإنجليزي يوم غداً الجمعة، وذلك في مباراة ودية في إطار المعسكر الصيفي لكلاً من الفريقين تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن الفوز ولا شئ غيره بالرغم من الطابع الودي للمباراة، ولكن إقتراب إنطلاقة الموسم الجديد تُحتم على كلاهما أن يكونا في أفضل حال على جميع النواحي سواء البدنية أو الفنية أو الذهنية، وذلك حتى تكون بداية الموسم مثالية لكلاً منهما مع العلم أنه يتبقى أسبوع واحد فقط على إنطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسيبدأ فريق مانشستر سيتي رحلته في البريمرليغ بمواجهة سهلة نسبياً على الورق وذلك حينما يحل ضيفاً على الصاعد حديثاً إلي الأضواء فريق برايتون، أما على الجانب الآخر فتبدو بداية المشوار بالنسبة لفريق وست هام يونايتد في غاية الصعوبة، حيث سينزل الفريق اللندني ضيفاً ثقيلاً على فريق مانشستر يونايتد في مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد في مباراة مرتقبة بين الطرفين.

ومن جهته يُعتبر المعسكر الصيفي لفريق مانشستر سيتي حتى الآن ناجحاً بصورة كبيرة، فبالرغم من خسارة الفريق لمباراته الودية الأولى أمام جاره مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شئ، إلا أن فريق مانشستر سيتي قد إكتسح بعدها بطل أوروبا فريق ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ومن ثم حقق فوزاً عريضاً على حساب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

هذا وتأمل جماهير نادي مانشستر سيتي في أن تنسى الموسم الماضي الكارثي الذي قدمه فريقها، والذي أسفر عن خروجه منه بدون أن يُحقق أي لقب سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، ولكن ذلك الأمر يبدو مُستبعداً في الموسم المقبل وذلك نظراً للتعاقدات القوية التي أبرمها النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وهم الحارس البرازيلي إيدرسون والظهير الأيمن البرازيلي دانيلو والظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر والظهير الأيسر الفرنسي بنجامين ميندي وصانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا.