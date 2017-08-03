ملخص مباراة ريال مدريد ونجوم الدوري الأمريكي الودية

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حقق فريق ريال مدريد الإسباني الفوز على حساب نظيره فريق نجوم الدوري الأمريكي بركلات الترجيح بعدما إنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة الودية التي جمعت بينهما في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار المعسكر الصيفي للفريق الملكي تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول الفريق الملكي أن يفرض سيطرته على الكرة من أجل تسجيل الأهداف، ولكن ومع مرور الدقائق بدا فريق ريال مدريد عاجزاً عن تشكيل الخطورة على مرمى الحارس الأمريكي تيم هاورد وليس ذلك فحسب بل عاجزاً أيضاً عن إختراق دفاعات فريق نجوم الدوري الأمريكي.

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ولكن ذلك الوضع لم يستمر حتى النهاية فعند الدقيقة الثالثة والثلاثين سنحت أمام الفريق الملكي أولى الفرص الخطيرة، وذلك حينما إنفرد لاعبه الواعد ماركو أسينسيو بالحارس تيم هاورد ولكن الآخير تألق وأنقذ مرمى فريقه من أولى الأهداف، وبعدها بثلاثة دقائق فقط كاد فريق نجوم الدوري الأمريكي يفتتح التسجيل عبر مهاجمه الإسباني المخضرم دافيد فيا لولا الحارس كيلور نافاس الذي تألق هو أيضاً وأبعد الكرة للخارج، ليذهب بعد ذلك الشوط إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد من الفريقين وينتهي على وقع التعادل السلبي دون أهداف.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي بعض التعديلات الطفيفة على تشكيلة فريقه من أجل تحسين الأداء أكثر والبحث عن الفاعلية الهجومية، وعند الدقيقة التاسعة والخمسين نجح فريق ريال مدريد في تسجيل هدفه الأول في اللقاء وذلك عبر مهاجمه الواعد بورخا مايورال.

وعقب الهدف مباشرة أشرك المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أسلحته الثقيلة، والتي تمثلت الظهير الأيمن الإسباني داني كارفاخال والظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو ومتوسط الميدان البرازيلي كارلوس كاسيميرو، والجناح الويلزي الطائر غاريث بيل والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة وذلك من أجل تسجيل المزيد من الأهداف.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً عند الدقيقة السابعة والثمانين تمكن فريق نجوم الدوري الأمريكي من تعديل النتيجة في مفاجأة كبيرة، لتذهب المباراة بعدها إلي ركلات الترجيح والتي حسمها فريق ريال مدريد لصالحه.