موعد أبرز المباريات الودية يوم غداً الجمعة 4-8-2017

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تواصل الأندية الأوروبية معسكراتها الصيفية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، والذي أصبح على الأبواب مع مطلع الأسبوع المقبل وفي سياق ذلك تتختم الأندية معسكراتها بخوض مباريات ودية أخيرة من أجل وضع اللمسات الآخيرة على إستعدادتها للموسم الجديد، وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المباريات الودية التي ستُقام يوم غداً الجمعة.

ففي المباراة الأولى يواجه فريق تورينو الإيطالي نظيره فريق هادرسفيلد تاون الإنجليزي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غير ذلك بالرغم من الطابع الودي للمباراة وذلك نظراً للصعوبات التي تنتظر كلاً من الطرفين في الموسم الجديد.

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فمن جهته يرغب فريق تورينو في نسيان الموسم الماضي الكارثي الذي مر به على صعيد الدوري الإيطالي، حيث تعرض الفريق إلي الكثير من النتائج السلبية سواء كان ذلك على أرضه أو خارج أرضه، مما أبعده تماماً عن المقاعد المؤهلة إلي المسابقات الأوروبية وليس ذلك فحسب بل جعله أيضاً قريباً في بعض الأوقات من الهبوط، أما فريق هادرسفيلد تاون فقد عاش في الموسم الماضي رفقة جماهيره أجواء في غاية الروعة، وذلك بعدما أنهى الفريق الموسم وهو فائزاً ببطاقة الصعود الآخيرة إلي الدوري الإنجليزي الممتاز ليبقى عليه الآن القتال من أجل نيل شرف البقاء ضمن كبار البريمرليغ لموسم أخر.

وفي مباراة أخرى يواجه فريق سبورتينغ خيخون الإسباني نظيره فريق إيبار الإسباني، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُعد المباراة في غاية الأهمية بالنسبة لفريق إيبار الذي يستعد لغمار منافسات الدوري الإسباني على أمل أن يُقدم الأداء والنتائج الرائعة التي حققها في الموسم الماضي، أما فريق سبورتينغ خيخون فسوف يبحث في الموسم الحالي عن الصعود إلي الليغا من جديد بعدما هبط مع نهاية الموسم الماضي إلي دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وفي أخر المباريات يواجه فريق ليستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.