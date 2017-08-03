ملخص مباراة فيديوتون وبوردو في الدوري الأوروبي 2018 م

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تأهل فريق فيديوتون المجري إلي الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، وذلك عقب فوزه على ضيفه فريق بوردو الفرنسي بهدف وحيد مقابل لاشئ ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثالث من عمر المسابقة.

وفي شوط المباراة الأول حاول صاحب الأرض فريق فيديوتون أن يستغل عاملي الأرض والجمهور وذلك من خلال ضغطه بشكل مُبكر على ضيفه، ولكن ومع مرور الدقائق سرعان ما إستلم فريق بوردو زمام الأمور وأصبح مٌسيطراً على الأجواء بشكل كبير.

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ولعل تقدم فريق بوردو في النتيجة ذهاباً جعله مرتاحاً شيئاً، حيث حقق الفوز في فرنسا بواقع هدفين مقابل هدف واحد ولكن ذلك بكل تأكيد لا يجعله ضامناً لبطاقة التأهل إلي الدور التمهيدي الآخير، ففي حالة سجل فريق فيديوتون هدف وحيد في هذه المباراة دون تلقيه لأي أهداف سينتزع بطاقة التأهل من الفريق الفرنسي.

ولكن دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء لم تشهد أي فرصة حقيقية وخطيرة من الفريقين، إلا أن ذلك لم يستمر حتى النهاية فقبل نهاية الشوط بلحظات قليلة فقط وتحديداً عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع تمكن صاحب الأرض فريق فيديوتون من إفتتاح التسجيل وذلك عبر لاعبه ستوبيرا تافاريس والذي جعل فريقه على أعتاب الدور المقبل.

وفي شوط المباراة الثاني تلقى فريق بوردو ضربة موجعة للغاية عند الدقيقة السادسة والأربعين بعدما طرد الحكم ظهير الأيمن يوسف سابالي عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء، ليُكمل فريق بوردو المباراة بعشرة لاعبين فقط وتُصبح الأمور في غاية الصعوبة عليه، ولكن المباراة عادت لكي تشتعل من جديد عند الدقيقة التاسعة والستين بعدما طرد الحكم جوزيف فارغا لاعب فريق فيديوتون.

ولكن فريق بوردو لم يتمكن من إستغلال ذلك الأمر بأي شكل من الأشكال، لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد من الفريقين، وبذلك يتمكن فريق فيديوتون من خطف بطاقة التأهل إلي الدور المقبل على أن يعرف منافسه في الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة عقب القرعة التي سيُجريها الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم غداً الجمعة في مقره بمدينة نيون السويسرية.