موعد مباراة موناكو وتولوز في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يشهد مساء يوم غداً الجمعة إنطلاقة منافسات الدوري الفرنسي لموسم 2017 – 2018 م، وذلك حينما يستقبل حامل اللقب فريق موناكو نظيره فريق تولوز على أرضية ملعب لويس الثاني، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المباراة الأولى لهما في الدوري الفرنسي للموسم الجديد بحثاً عن الفوز وحصد النقاط الثلاث الأولى في المسابقة، وخاصة فريق موناكو نظراً لآنه يستضيف اللقاء على أرضية ميدانه ووسط جماهيره والتي تحلم بأن يتمكن فريقها من تكرار الإنجاز الذي حققه في الموسم الماضي، وليس ذلك فحسب بل التطور أكثر وتحقيق المزيد من الألقاب ومنافسة أقوى الفرق الفرنسية بقوة وعلى رأسها فريق باريس سان جيرمان، والذي يبدو بدوره في غاية القوة مع إنطلاقة الموسم الجديد خاصة مع إقتراب تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار جونيور قادماً من صفوف فريق برشلونة الإسباني.

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وكان فريق موناكو قد حقق في الموسم الماضي لقب الدوري الفرنسي عن جدارة وإستحقاق، وإضافة لذلك وصل إلي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا وإلي الدور نصف النهائي من مسابقة كأس فرنسا، كما وصل أيضاً إلي الدور النهائي من مسابقة كأس الرابطة الفرنسية، علماً بأنه خسر في مطلع الموسم الحالي لقب كأس السوبر الفرنسي على يد فريق باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف واحد.

ولعل ما يُضعف من فريق موناكو ولو قليلاً في الموسم الحالي هو العناصر البارزة التي رحلت عنه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وهم الظهير الأيسر الفرنسي الواعد بنجامين ميندي والذي إنتقل إلي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ومتوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو والذي إنتقل إلي فريق تشيلسي الإنجليزي، وصانع الألعاب البرتغالي الواعد برناردو سيلفا والذي إنتقل إلي فريق مانشستر سيتي، كما تصاعدت الأنباء في الساعات القليلة الماضية عن رغبة المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي في الرحيل هو أيضاً عن صفوف نادي الإمارة في الصيف الحالي.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق تولوز في أن يستمر في تطوره بعد ما قدمه من نتائج جيدة في الموسم الماضي، ولا شك أن حصوله على نقطة واحدة فقط من أمام حامل لقب الدوري في الأسبوع الأول من عمر الدوري ستكون أكثر من رائعة بالنسبة له.