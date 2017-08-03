ميلان يتوصل إلي إتفاق من أجل إستعارة مهاجم تشيلسي حتى يناير المقبل

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كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن فريق ميلان الإيطالي قد إقترب من التعاقد مع المهاجم الإسباني المخضرم دييغو كوستا لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك لمدة نصف موسم فقط على سبيل الإعارة أي حتى مطلع العام المقبل 2018 م وتحديداً في شهر يناير، ومن ثم يعود اللاعب بعدها أدراجه إلي صفوف فريقه الأصلي أتليتكو مدريد الإسباني والذي سيقوم بشراء عقده بشكل نهائي من فريق تشيلسي في الصيف الحالي.

ولكن وبسبب عقوبة الإتحاد الدولي لكرة القدم بحق نادي أتليتكو مدريد والتي نصت على حرمانه من إجراء أي تعاقدات في الصيف الحالي، سيكون المهاجم الإسباني دييغو كوستا للبحث عن فريق يلعب في صفوفه حتى تنتهي مدة العقوبة والتي تستمر لمدة 6 أشهر فقط، ومن جهتها كانت إدارة نادي أتليتكو مدريد تُحاول منذ شهر تقريباً التوصل إلي حل لهذه المشكلة، حيث حاولت إبقاء اللاعب في صفوف فريق تشيلسي على سبيل الإعارة، كما حاولت أيضاً إعارته لأحد الأندية الصينية أو نادي بيشكتاش التركي، ولكن كل هذه الحلول بائت بالفشل.

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ولكن يبدو الآن أن فريق ميلان هو من سيتولي حل هذه المعضلة وخاصة في ظل إحيتاجه لمهاجم من الطراز الرفيع يقود خط هجومه، علماً بأن نادي الروسونيري كان يُحاول شراء عقد المهاجم دييغو كوستا بصفة نهائية ولكن رغبة المهاجم الإسباني في العودة إلي أحضان ناديه القديم أتليتكو مدريد جعلته يرفض كل العروض المُغرية التي تم تقديمها له وحتى التي جائت له من الأندية الصينية.

هذا ويُعد الموسم المقبل في غاية الأهمية بالنسبة للمهاجم دييغو كوستا وذلك بسبب رغبته في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده إسبانيا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، ويُدرك المهاجم دييغو كوستا أن ذلك الأمر لن يحدث إلا في حالة شارك بصفة أساسية طوال الموسم المقبل وليس ذلك فحسب بل قدم أيضاً أدائاً طيباً يؤهله لقيادة خط هجوم المنتخب الإسباني في المونديال.