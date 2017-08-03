إيفرتون يقترب من حسم صفقة قياسية خلال الأيام القليلة القادمة

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق إيفرتون الإنجليزي قد إقترب كثيراً من التعاقد مع صانع الألعاب الأيسلندي المخضرم غيلفي سيغوردسون لاعب فريق سوانزي سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة قياسية لنادي إيفرتون سوف تصل قيمتها إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي ذلك في ظل رغبة الهولندي رونالد كومان مدرب فريق إيفرتون في الظفر بخدمات اللاعب من جهة، ومن جهة أخرى بسبب رغبة اللاعب نفسه في الرحيل إلي قلعة غوديسون بارك في الصيف الحالي، وخاصة بعدما قاطع تدريبات فريقه والمعسكر الصيفي تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م.

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وفي سياق أكد بول كليمنت مدرب فريق سوانزي سيتي لوسائل الإعلام الإنجليزية أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الناديين، على أمل التوصل إلي إتفاق نهائي يُرضي جميع الأطراف في الأيام القليلة القادمة وقبيل إنطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالتحديد، حتى يتسنى لللاعب العودة للمشاركة من جديد ويحصل نادي سوانزي سيتي بدوره على القيمة المالية التي طلبها مقابل التخلي عنه في الصيف الحالي.

وكانت المفاوضات بين إدارة نادي إيفرتون وإدارة نادي سوانزي سيتي معقدة للغاية وإستمرت حتى الآن لمدة شهر ونصف تقريباً، حيث ترغب إدارة نادي سوانزي سيتي في الحصول على مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني، فيما حاولت إدارة نادي إيفرتون التقليل من تلك القيمة وذلك من خلال تقديمها لأربعة عروض مختلفة بدأت من مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني وأخرها وصل إلي مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني، ولكن كل هذه العروض تم رفضها بشكل قاطع ليبقى أمام نادي إيفرتون الآن دفع المبلغ المطلوب من أجل حسم الصفقة.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح سيكون نادي إيفرتون بذلك قد صرف حتى الآن في الميركاتو الصيفي الحالي مبلغ 140 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعدما تعاقد مع الحارس الإنجليزي الواعد جوردان بيكفورد قادماً من فريق سندرلاند الإنجليزي، والمدافع الإنجليزي مايكل كين قادماً من فريق بيرنلي الإنجليزي، والظهير الأيمن الهولندي كوكو مارتينا قادماً من فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، ومتوسط الميدان الهولندي دافي كلاسين قادماً من فريق أياكس أمستردام الهولندي، والجناح الإسباني ساندرو راميريز قادماً من فريق ملقا الإسباني، والمهاجم الإنجليزي المخضرم واين روني قادماً من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.