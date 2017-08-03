برشلونة يُحول أنظاره إلي مهاجم موناكو بدلاً من صانع ألعاب ليفربول

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كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن فريق برشلونة الإسباني قد إتجه إلي التفاوض مع فريق موناكو الفرنسي وذلك من أجل التعاقد مع مهاجمه الفرنسي الواعد كيليان مبابي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، نظراً لإحتمالية فشل التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بنسبة كبيرة للغاية، وذلك تمسك الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بلاعبه المتألق بصورة كبيرة.

وهو الأمر الذي جعل إدارة نادي برشلونة تبحث بشكل سريع في مكان أخر عن نجم جديد، وكل ذلك من أجل تعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار جونيور والذي إتخذ قراره النهائي يوم أمس الأربعاء بمغادرة النادي الكتالوني والإنتقال إلي صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في صفقة خيالية سوف تصل قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد اللاعب البرازيلي رفقة فريق برشلونة.

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ولكن المشكلة والعائق الأبرز الذي يواجه نادي برشلونة في الوقت الحالي ليس المال، فالمال الوفير سيأتيه من صفقة إنتقال البرازيلي نيمار إلي النادي الباريسي، ولكن المشكلة الحقيقية أن نادي برشلونة لم يستطع حتى الآن إقناع أي لاعب بالمجئ إلي قلعة الكامب نو في الصيف الحالي كبديلاً للبرازيلي نيمار.

فمن جهة تقول بعض الصحف الإسبانية أن البرازيلي فيليبي كوتينيو سيكون في برشلونة خلال الأسبوع الحالي من أجل التوقيع معه، ولكن وفي الوقت ينفي المدرب يورغن كلوب كل هذه الشائعات ويؤكد أن نجمه البرازيلي ليس للبيع مهما كان الثمن، وذلك لإعتباره واحداً من الركائز الأساسية في فريق ليفربول ولعل أبرز دليل على ذلك هو جعله قائداً للفريق إنطلاقاً من الصيف الحالي.

ومن جهة أخرى عاد التفاؤل يُسيطر على جماهير نادي برشلونة بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي قد أعلم إدارة ناديه في ساعة متأخرة من يوم أمس الأربعاء بأنه يرغب في الرحيل عن نادي الإمارة في الصيف الحالي، ولكن السؤال يبقى هل يرغب في الرحيل إلي فريق برشلونة أم إلي غريمه التقليدي فريق ريال مدريد، ليبقى الغموض مستمراً حتى يجد البارسا البديل المناسب للبرازيلي نيمار.