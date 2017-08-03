نجم ليستر سيتي الواعد يُقرر عدم مغادرة ناديه في الصيف الحالي

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الجناح الإنجليزي الواعد ديماراي غراي لاعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي قد إتخذ قراره النهائي بعدم الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بالرغم من العروض المُغرية التي وصلته من العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مثل نادي ليفربول ونادي إيفرتون ونادي توتنهام هوتسبير وإضافة لهم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن كريغ شيكسبير مدرب فريق ليستر سيتي قد أكد أن اللاعب الواعد سعيد للغاية بالتواجد رفقة فريق ليستر سيتي، وأضاف أيضاً بأنه لا توجد لديه أي نية للرحيل في الصيف الحالي وخاصة وأن الفريق يحتاجه في الموسم المقبل بشكل كبير نظراً لإمكانياته وموهبته الكبيرة.

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هذا ويُعد الجناح الإنجليزي الواعد ديماراي غراي صاحب ال 21 عاماً واحداً من أفضل اللاعبين الصاعدين على مستوى القارة الأوروبية، حيث شارك في 42 مباراة رفقة فريقه ليستر سيتي منذ تعاقده معه في شهر يناير من العام الماضي 2016 م قادماً من صفوف فريق بيرمنغهام سيتي، علماً بأنه ساهم ولو قليلاً في فوزه فريقه ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي في أول موسم له مع الفريق وتحديداً بعدما قضى برفقته 6 أشهر فقط.

وإضافة لذلك فقد شارك اللاعب الواعد ديماراي غراي رفقة منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً في بطولة أمم أوروبا للشباب الآخيرة والتي تم إقامتها في شهر يونيو الماضي من العام الحالي 2017 م على الأراضي البولندية، علماً بأنه قد ساهم في وصول منتخب بلاده إلي الدور نصف النهائي من عمر البطولة ولكنه خرج في نهاية المطاف على يد المنتخب الألماني بواقع ركلات الترجيح.

ومن جهتها تأمل أنصار نادي ليستر سيتي في أن يعود فريقها للتألق من جديد في الموسم المقبل، وذلك بعد الموسم الماضي الكارثي الذي مر به الفريق حيث كان على مشارف الهبوط إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ولولا إستفاقة لاعبيه في الأسابيع الآخيرة من عمر البريمرليغ لكان الفريق الآن يعيش أوضاعاً سيئة للغاية ويبيع أفضل لاعبيه.