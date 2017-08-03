موعد قرعة الدور التمهيدي الآخير لدوري أبطال أوروبا 2018 م

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يشهد مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية يوم غداً الجمعة فعاليات قرعة الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، وتُعد هذه القرعة هي الآخيرة قبيل قرعة مرحلة المجموعات والتي سوف تُقام في اليوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الحالي عقب إنتهاء مباريات الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة.

هذا وسوف يشهد الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة تواجد 20 فريقاً من أجل التنافس فيما بينهم على 10 بطاقات فقط تؤهل إلي دور المجموعات، وهذه الأندية هي فريق ليفربول الإنجليزي وفريق نابولي الإيطالي وفريق إشبيلية الإسباني وفريق سيسكا موسكو الروسي وفريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وفريق ستيوا بوخارست الروماني وفريق يونغ بويز السويسري وفريق هوفنهايم الألماني وفريق نيس الفرنسي وفريق إسطنبول باشاكشهير التركي.

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وأيضاً فريق سيلتك الإسكتلندي وفريق أولمبياكوس اليوناني وفريق كوبنهاغن الدنماركي وفريق أبويل نيقوسيا القبرصي وفريق ماريبور السلوفيني، وفريق كاراباخ من أذربيجان وفريق أستانا من كازاخستان وفريق رييكا الكرواتي وفريق سلافيا براغ التشيكي وفريق هابويل بير سيفا من الكيان الصهيوني.

ومن المقرر أن تُجنب القرعة مواجهة 5 أندية ببعضها البعض، وهي أندية ليفربول ونابولي وإشبيلية وسيلتك وأولمبياكوس، وذلك لكونها أكثر الأندية حصداً للنقاط في دورياتها في الموسم الماضي، ومن المنتظر أن تُقام مباريات الذهاب في اليوم الخامس عشر والسادس عشر من شهر أغسطس الحالي، على أن تُقام مباريات الإياب في اليوم الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الشهر ذاته.

وعقب هذا الدور سوف تنضم الأندية المتأهلة عنه إلي 22 نادي ضمنوا مقاعدهم في دور المجموعات مُسبقاً، وهم أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد من إسبانيا وبايرن ميونخ ولايبزيغ وبوروسيا دورتموند من ألمانيا وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد من إنجلترا، ويوفنتوس وروما من إيطاليا وباريس سان جيرمان وموناكو من فرنسا وبنفيكا وبورتو من البرتغال، وسبارتاك موسكو من روسيا وشاختار دونيتسك من أوكرانيا وأندرلخت من بلجيكا وفينورد روتردام من هولندا وبيشكتاش من تركيا وبازل من سويسرا.