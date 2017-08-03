حارس مرمى ريال مدريد يؤكد جاهزية فريقه لموقعة كأس السوبر الأوروبي

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أكد الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني أن فريقه جاهزاً بصورة كاملة من أجل خوض موقعة كأس السوبر الأوروبي، والتي سيواجه فيها الفريق الملكي نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مقدونيا في اليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي.

وجائت تصريحات حارس المرمى كيلور نافاس عقب إنتهاء معسكر فريقه الصيفي اليوم الخميس في الولايات المتحدة الأمريكية، علماً بأن الفريق الملكي قد خاض في إطار معسكره الصيفي 4 مباريات ودية ولكنه حقق نتائج سيئة للغاية ومقلقة أيضاً لجماهيره قبيل التحديات الصعبة التي تنتظر الميرنغي مع بداية الموسم الجديد.

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حيث تعادل الفريق الملكي في مباراته الأولى أمام فريق مانشستر يونايتد بهدف لمثله قبل أن يخسر اللقاء بركلات الترجيح، وفي مباراته الثانية تعرض إلي خسارة قاسية على يد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، أما المباراة الثالثة فتعرض فيها إلي خسارة أخرى وهذه المرة على يد غريمه التقليدي فريق برشلونة في موقعة كلاسيكو الأرض الودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل في أخر مباراة له والتي جمعته في فجر اليوم الخميس بفريق نجوم الدوري الأمريكي بهدف لمثله لكل فريق قبل أن يفوز في نهاية المطاف بركلات الترجيح.

وفي سياق حديثه لوسائل الإعلام أيضاً أكد الحارس كيلور نافاس أن فريقه يحتاج إلي التحسن بشكل كبير على جميع النواحي سواء الفنية أو البدنية، مُشيراً في الوقت ذاته إلي أن ذلك سوف يأتي من خلال العمل الجاد والمستمر من جانب جميع عناصر الفريق، كما أضاف أيضاً في حواره أن فريقه سيدخل مباراة السوبر الأوروبي من أجل تحقيق الفوز ولا شئ غيره وليس فقط من أجل المشاركة، أما عن جولة الفريق الملكي في الولايات المتحدة الأمريكية فقد أكد الحارس كيلور نافاس بأنه سعيد للغاية بهذا المعسكر الصيفي وخاصة وأنه لم يتمكن من التواجد رفقة الفريق في الصيف الماضي بسبب الإصابة.

هذا وينتظر الفريق الملكي عقب موقعة كأس السوبر الأوروبي موقعة كلاسيكو الأرض أمام غريمه التقليدي فريق برشلونة ذهاباً وإياباً وذلك في إطار كأس السوبر الإسباني.