ملخص مباراة ميلان وكرايوفا في الدوري الأوروبي 2018 م

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تأهل فريق ميلان الإيطالي إلي الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، وذلك عقب فوزه على ضيفه فريق كرايوفا الروماني بهدفين مقابل لا شئ على أرضية ملعب سان سيرو ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثالث من عمر المسابقة، علماً بأن مباراة الذهاب في رومانيا كانت قد إنتهت بفوز فريق ميلان بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الأول ضغط فريق ميلان بشكل قوي للغاية على ضيفه، وهو ما لم يتمكن فريق كرايوفا من تحمله وخاصة في ظل الدعم الكبير من جانب جماهير الروسونيري في مدرجات ملعب سان سيرو، فعند الدقيقة السادسة تمكن فريق ميلان من إفتتاح التسجيل عبر لاعبه الإيفواري فرانك كيسي ولكن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل.

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ولكن إصرار فريق ميلان على تسجيل الأهداف وإسعاد جماهيره الحاضرة كان كبيراً للغاية، فبعدها بثلاثة دقائق فقط نجح جياكومو بونافينتورا في تسجيل الهدف الأول لفريقه وسط فرحة عارمة من الجماهير، وعند الدقيقة الحادية والعشرين كاد فريق كرايوفا يُدرك التعادل حينما إنفرد لاعبه ألكساندرو ميتري بالحارس جانلويجي دوناروما، ولكن الآخير تألق وأنقذ مرمى فريقه ببراعة كبيرة ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد من الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني حسم فريق الروسونيري الأمور تماماً عند الدقيقة الثانية والخمسين وذلك بعدما سجل له مهاجمه الواعد باتريك كوتروني ثاني الأهداف، ولكن ومع مرور الدقائق هدأت الأوضاع كثيراً من الطرفين وخاصة من جانب فريق ميلان الذي ضمن تأهله بشكل رسمي للدور المقبل، لتمر بقية دقائق الفترة الثانية من عمر اللقاء دون أن تشهد أي جديد من الفريقين وبذلك يحجز فريق ميلان مقعده في الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة، على أن يعرف منافسه المقبل يوم غداً الجمعة وذلك بعدما يُجري الإتحاد الأوروبي لكرة القدم مراسم القرعة في مقره بمدينة نيون السويسرية.