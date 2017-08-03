باريس سان جيرمان يُعلن تعاقده رسمياً مع النجم البرازيلي نيمار جونيور

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن تعاقده رسمياً مع النجم البرازيلي نيمار جونيور قادماً من صفوف فريق برشلونة الإسباني، وذلك في صفقة قياسية جعلت من البرازيلي نيمار أغلى لاعب في العالم والتي وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد البرازيلي نيمار مع فريقه السابق برشلونة.

كما أعلن النادي الباريسي أيضاً عن مدة عقد اللاعب البرازيلي مع فريقه الجديد والتي ستمتد لمدة 5 مواسم كاملة، على أن يتقاضى النجم البرازيلي نيمار راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 500 ألف جنيه إسترليني خالية من الضرائب، وإضافة لذلك فإن النجم البرازيلي نيمار سوف يرتدي الرقم 10 رفقة فريقه الباريسي على أن يتم تقديم اللاعب بصفة رسمية إلي وسائل الإعلام يوم غداً الجمعة في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس رفقة القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.

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وبذلك ينتهي الجدل بشكل نهائي حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار جونيور، والذي قام بدوره يوم أمس الأربعاء بتوديع جميع زملائه في الفريق الكتالوني حينما حضر إلي المران الجماعي للفريق، وبالرغم من محاولة رابطة الدوري الإسباني عرقلة الصفقة اليوم الخميس في عصر اليوم تحديداً بعد رفضها إستلام الأموال الخاصة بالصفقة، إلا أن إدارة نادي باريس سان جيرمان تمكنت من حل المشكلة بشكل سريع للغاية بإرسال قيمة الصفقة إلي النادي الكتالوني بشكل مباشر.

ومن جهتها ستنتظر أنصار نادي باريس سان جيرمان يوم السبت المقبل لمشاهدة نجمها البرازيلي الجديد في أول مباراة رسمية له مع الفريق الباريسي، وذلك حينما يستقبل فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق أميان ضمن مباريات الأسبوع الأول من عمر الدوري الفرنسي لموسم 2017 – 2018 م.

ومع إتمام الصفقة بنجاح تأكدت الآن الرغبة الحقيقية لنادي باريس سان جيرمان في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، والعودة من جديد لإستعادة السيطرة المحلية والتتويج تحديداً بلقب الدوري الفرنسي بعدما فاز به فريق موناكو في الموسم الماضي، أما على المستوى الشخصي فأصبح الآن بإمكان النجم البرازيلي نيمار أن يُفكر بالفوز بجائزة الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم.