تعرف على موعد المؤتمر الصحفي لتقديم النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الجديد

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يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتقديم اليوم الجمعة إلي وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية نجمه البرازيلي الجديد نيمار جونيور، وذلك من خلال مؤتمر صحفي سوف يُقام في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وسيظهر في المؤتمر الصحفي النجم البرازيلي نيمار رفقة القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، وعلى إثره سوف يتحدث كلاً من الطرفين عن الصفقة والطموحات التي يتطلع إليها النادي الباريسي من خلال هذه الصفقة والتي أصبحت تُعرف بصفقة القرن.

هذا وستنطلق فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم النجم البرازيلي في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، علماً بأنه سوف يُبث مباشرة على قناة بي إن سبورتس الإخبارية والتي تُبث على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12245.

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وكان نادي باريس سان جيرمان قد أنهى كل التكهنات والجدل حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار يوم أمس الخميس، وذلك بعدما أعلن عن تعاقده معه بشكل رسمي قادماً من صفوف فريق برشلونة الإسباني في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي التي كانت متواجدة في عقد النجم البرازيلي مع فريقه السابق برشلونة، علماً بأن النجم البرازيلي نيمار سوف يقوم بتوقيع عقد مع النادي الباريسي يمتد لمدة 5 مواسم كاملة سوف يقضيها اللاعب في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر أيضاً أن تُقام إحتفالية كبيرة في ملعب حديقة الأمراء يوم غداً السبت من أجل إستقبال النجم البرازيلي نيمار، وذلك عقب المباراة الأولى لفريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لموسم 2017 – 2018 م والتي سيواجه فيها فريق أميان الصاعد حديثاً إلي دوري الأضواء، على أن يُشارك النجم البرازيلي نيمار رفقة فريقه الباريسي بشكل رسمي في الأسبوع الثاني من عمر الدوري الفرنسي.

وعقب إتمام الصفقة بنجاح لن يُصبح بذلك هدف الفريق الباريسي هو مجرد إستعادة لقب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وإنما المنافسة وبكل قوة على لقب دوري أبطال أوروبا أو على أقل تقدير تخطي عقبة الدور ربع النهائي من عمر المسابقة الأعرق على مستوى القارة الأوروبية والعالم بأكمله.