ليستر سيتي يواصل تدعيم صفوفه قبل إنطلاقة الموسم الجديد

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واصل فريق ليستر سيتي الإنجليزي تدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما أعلن يوم أمس الخميس عن تعاقده مع المهاجم النيجيري الواعد كيلتشي إيهياناتشو قادماً من صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني وبعقد يمتد لمدة 5 مواسم كاملة سوف يقضيها اللاعب في قلعة الثعالب.

وبذلك يكون فريق ليستر سيتي قد حسم صفقته الخامسة في الصيف الحالي، وذلك بعدما تعاقد مع كلاً من الحارس إيلدن ياكوبوفيتش قادماً من صفوف فريق هال سيتي الإنجليزي، والمدافع هاري ماغواير قادماً من صفوف فريق هال سيتي أيضاً، ومتوسط الميدان الإسباني المخضرم فيسنتي إيبورا قادماً من صفوف فريق إشبيلية الإسباني.

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هذا ويأتي كل ذلك بناءً على رغبة المدرب كريغ شيكسبير والذي يُحاول أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه بالعناصر اللازمة، وذلك من أجل خوض موسم متميز وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي والذي كان فيه الفريق على مشارف الهبوط إلي دوري الدرجة الإنجليزي، حينما كان الإيطالي كلاوديو رانييري مدرباً للفريق ولكن وعقب إقالته من جانب إدارة النادي وتعيين مساعده كريغ شيكسبير كمدرباً للفريق إستفاق فريق الثعالب في الأسابيع الآخيرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز وتمكنوا من النجاة من شبح الهبوط في نهاية المطاف.

لتبدأ الآن حقبة جديدة وموسم جديد سيُحاول فيه فريق ليستر سيتي البحث عن تحقيق معجزة تاريخية أخرى بعد التي حققها في الموسم قبل الماضي، وذلك حينما تمكن من الفوز بلقب البريمرليغ بعدما تغلب على جميع كباره عن جدارة وإستحقاق، ليضمن في الموسم الماضي مشاركته للمرة الأولى في تاريخه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأنه بلغ فيها مرحلة الدور ربع النهائي ولكن قطاره توقف هناك بعدما أقصاه فريق أتليتكو مدريد الإسباني.

ويُعد الهدف الرئيسي لفريق ليستر سيتي في الموسم الحالي هو ضمانه إحدى المقاعد المؤهلة إلي المسابقات الأوروبية، ولكنه وبكل تأكيد يُدرك أن ذلك الأمر سوف يكون في غاية الصعوبة وخاصة في ظل التدعيمات القوية التي تقوم بها جميع أندية البريمرليغ في الميركاتو الصيفي الحالي.