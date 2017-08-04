تشيلسي ينضم إلي قائمة المتصارعين على مدافع باريس سان جيرمان

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن فريق تشيلسي الإنجليزي قد إنضم إلي قائمة الأندية التي تتصارع من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن الإيفواري سيرج أورييه لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لينضم بذلك فريق تشيلسي إلي غريميه فريق مانشستر يونايتد وفريق توتنهام هوتسبير وأيضاً لفريق إنتر الإيطالي، والذين أبدوا جميعاً رغبتهم في الظفر بخدمات اللاعب الإيفواري في الصيف الحالي.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن نادي باريس سان جيرمان أصبح لا يرغب في تواجد اللاعب سيرج أورييه في صفوف الفريق الباريسي في الموسم المقبل، وخاصة بعدما تعاقد النادي مع الظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس في صفقة إنتقال حر، علماً بأن الفريق يمتلك أيضاً الظهير الأيمن البلجيكي الواعد توماس مونييه، مما يؤكد أن الإيفواري سيرج أورييه لم يعد له مكاناً في قلعة حديقة الأمراء.

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وقامت إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي بتحديد سعر بيع اللاعب الإيفواري في سوق الإنتقالات الحالية، حيث وصلت القيمة إلي مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني مع العلم أنها مرشحة إلي الإرتفاع أكثر وخاصة في ظل المنافسة القوية من جانب كبار الأندية الأوروبية من أجل ضم اللاعب في الصيف الحالي.

هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أكدت في خلال الأسبوع الماضي أن نادي مانشستر يونايتد قد توصل إلي إتفاق نهائي مع اللاعب سيرج أورييه حول بنود عقده الشخصية من أجل الإنتقال إلي قلعة أولد ترافورد، ولكن المشكلة هي أن عرض نادي مانشستر يونايتد وصلت قيمته إلي مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني فقط وهو ما أصبح لا يرقى إلي طموحات مجلس إدارة النادي الباريسي، وخاصة وأنه يرغب في جمع الأموال من جديد بعدما صرف يوم أمس الخميس مبلغ 222 مليون يورو من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور قادماً من صفوف فريق برشلونة الإسباني.

ولعل ما يجعل الصراع قوياً للغاية على الإيفواري سيرج أورييه هو أنه يُمكنه أن يلعب إما في مركز الظهير الأيمن أو في مركز قلب الدفاع مما يُشكل حلولاً إضافية لأي فريق.