موعد مباراة باريس سان جيرمان وأميان في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق باريس سان جيرمان لإنطلاقة مشواره في الدوري الفرنسي للموسم 2017 – 2018 م، وذلك حينما يستقبل على أرضية ملعبه حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس نظيره فريق أميان الصاعد حديثاً إلي دوري الأضواء، وذلك يوم غداً السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل الفريق الباريسي المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل حصد النقاط الثلاث الأولى له في مشواره في الدوري وخاصة وأنه يواجه فريقاً صاعداً من دوري الدرجة الثانية وأيضاً لآن المباراة تُقام على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة.

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ولعل معنويات الفريق الباريسي وجماهيره ستكون مرتفعة للغاية بعدما تعاقد النادي الباريسي مع النجم البرازيلي نيمار جونيور قادماً من صفوف فريق برشلونة الإسباني، وهو الأمر الذي سينقل الفريق الباريسي إلي مستوى أخر على مستوى القارة الأوروبية وسيجعله بكل تأكيد واحداً من المنافسين الأقوياء على مسابقة دوري أبطال أوروبا في المواسم القليلة القادمة، وإضافة لذلك الهيمنة على جميع الألقاب المحلية في فرنسا.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد تنازل عن لقبه بطلاً للدوري الفرنسي في الموسم الماضي لصالح فريق موناكو، ولكن يبدو أن ذلك الأمر من الصعب أن يتكرر من جديد في الموسم الحالي وخاصة في ظل التدعيمات التي يقوم بها النادي الباريسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، فعلى غرار صفقة النجم البرازيلي نيمار جونيور تعاقد نادي باريس سان جيرمان أيضاً مع الظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس وذلك في صفقة إنتقال حر.

أما على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا فقد تم إقصاء الفريق الباريسي الموسم الماضي من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، ولكن ذلك الأمر حدث له بطريقة مُهينة للغاية على يد فريق برشلونة حيث كان الفريق الباريسي قد حقق الفوز ذهاباً في فرنسا بأربعة أهداف مقابل لا شئ، ولكنه وفي موقعة الإياب وعلى أرضية ملعب الكامب نو خسر فريق باريس سان جيرمان بستة أهداف مقابل هدف واحد، وهو ما لا تأمله الجماهير الباريسية أن يتكرر من جديد في المواسم المقبلة.