تعرف على أبرز ما قاله النجم البرازيلي نيمار جونيور في المؤتمر الصحفي أثناء تقديمه كلاعباً في باريس سان جيرمان

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أجرى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مؤتمراً صحفياً اليوم الجمعة في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل تقديم نجمه البرازيلي الجديد نيمار جونيور والذي كان قد أعلن عن تعاقده معه رسمياً يوم أمس الخميس قادماً من صفوف فريق برشلونة الإسباني، وذلك في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو والتي كانت تُمثل قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي نيمار مع فريقه السابق برشلونة، ولكن نيمار الآن أصبح رفقة الفريق الباريسي ولمدة 5 مواسم كاملة قابلة للتجديد لفترة أخرى.

وفي إطار المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي الباريسي بحضور القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان والنجم البرازيلي نيمار جونيور، عبر السيد ناصر الخليفي عن سعادته البالغة بإتمام الصفقة بنجاح مُشيراً إلي أن قدوم النجم البرازيلي نيمار سوف يُساهم في إرتقاء مستوى الدوري الفرنسي كثيراً على مستوى العالم.

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أما النجم البرازيلي نيمار فأعرب عن سعادته هو أيضاً بالتعاقد مع النادي الباريسي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه جاء إلي باريس من أجل تحقيق الألقاب ومساعدة النادي الباريسي على التطور أكثر، وحول مسألة خروجه من ظل ليونيل ميسي في برشلونة قال نيمار بأن رحيله عن الفريق الكتالوني لم يكن لذلك السبب وإنما من أجل البحث عن تحديات جديدة في حياته.

وأضاف نيمار أيضاً أنه يشكر كثيراً جميع زملائه وأصدقائه السابقيين في فريق برشلونة مؤكداً بأنه كان قراراً صعباً للغاية بالنسبة له، ولكنه أكد في الوقت ذاته بأن لديه في باريس أصدقاء أيضاً مُشيراً إلي أن الحياة دائماً ما تستمر ولا تتوقف.

وفي سياق المؤتمر الصحفي أكد السيد ناصر الخليفي بأن صفقة إنتقال نيمار للفريق الباريسي ليست إنتقاماً من نادي برشلونة بسبب ما حدث من النادي الكتالوني تجاه لاعب الوسط ماركو فيراتي، مُشيراً إلي أنه يعتبر البرازيلي نيمار أفضل لاعب في العالم في وجه نظره الشخصية.

كما شدد أيضاً ناصر الخليفي أن البرازيلي نيمار لم يأتي إلي فريق باريس سان جيرمان من أجل المال، وإنما من أجل الفوز بالألقاب والإرتقاء بمستوى الفريق الباريسي أكثر على الصعيد الأوروبي والصعيد العالمي، كما أكد أيضاً ناصر الخليفي أن النادي الباريسي لم يُخالف قواعد اللعب النظيف من أجل التعاقد مع نيمار وإدارة النادي مستعدة لتقديم كافة المستندات المتعلقة بالصفقة.

وحول سؤاله عن كونه أغلى لاعب في العالم أكد البرازيلي نيمار بأنه لا يهتم بهذه الأمور وكل تركيزه سيكون مُنصباً على كرة القدم وتقديم أفضل ما لديه من أجل الفريق الباريسي، كما أكد نيمار أيضاً بأنه جاهزاً بصورة كاملة من أجل المشاركة مع فريقه الجديد في المباراة الأولى في الدوري الفرنسي يوم غداً السبت أمام فريق أميان وذلك في حالة قرر المدرب أوناي إيمري إستدعائه.