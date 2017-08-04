تعرف على قرعة الدور التمهيدي الآخير للدوري الأوروبي 2018 م

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أجرى الإتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة في مقر بمدينة نيون في سويسرا قرعة الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، والذي أسفر بدوره عن مواجهات قوية للغاية من أجل التأهل إلي دور المجموعات، علماً بأن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الآخير سوف تُقام في اليوم السابع عشر من شهر أغسطس الحالي، فيما تُقام مباريات الإياب في اليوم الرابع والعشرين من الشهر ذاته، على أن تُقام قرعة دور المجموعات في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

وفي قرعة الدور التمهيدي الآخير نستعرض لكم أبرز المباريات التي أسفرت عنها القرعة، حيث سيواجه فريق شكينديا المقدوني نظيره فريق ميلان الإيطالي حيث ستكون موقعة الذهاب في مقدونيا، على أن تُقام موقعة الإياب في إيطاليا على أرضية ملعب سان سيرو مما يؤكد أن طريق فريق الروسونيري من أجل العودة من جديد إلي المسابقات الأوروبية مفتوحاً دون مواجهة أي صعوبات.

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وفي مباراة أخرى يواجه فريق فاردار المقدوني نظيره فريق فنربخشة التركي، ويواجه فريق كلوب بروج البلجيكي نظيره فريق أيك أثينا اليوناني، كما يواجه فريق ماريتيمو البرتغالي نظيره فريق دينامو كييف الأوكراني، وفي لقاء أخر مرتقب للغاية يصطدم فريق باناثينايكوس اليوناني بنظيره فريق أتليتك بيلباو الإسباني، حيث ستُقام موقعة الذهاب في اليونان على أن تُقام موقعة الإياب في إسبانيا على أرضية ملعب سان ماميس.

وفي مباراة أخرى يواجه فريق دوزمالي السلوفينيي نظيره فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ويواجه فريق بارتيزان بيلغراد الصربي نظيره فريق فيديوتون المجري، كما يواجه فريق إيفرتون الإنجليزي نظيره فريق هايدوك سبيلت الكرواتي، وفي مباراة أخرى مرتقبة يصطدم فريق أوتريخت الهولندي بنظيره فريق زينيت الروسي، حيث ستكون موقعة الذهاب في هولندا فيما تُقام موقعة الإياب في روسيا، وفي مباراة أخرى يواجه فريق فيكتوريا بيلزن التشيكي نظيره فريق أيك لارناكا القبرصي.

ومن المنتظر أن يُسفر الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة عن تأهل أندية كبيرة من العيار الثقيل إلي دور المجموعات، والتي يأتي على رأسها فريق ميلان الإيطالي وهو الأمر الذي سيجعل المسابقة أقوى بكل تأكيد.