تعرف على قرعة الدور التمهيدي الآخير لدوري أبطال أوروبا 2018 م

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أجرى الإتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة في مقره بمدينة نيون في سويسرا قرعة الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، والذي أسفر عن 10 مواجهات قوية من أجل حجز 10 بطاقات فقط مؤهلة إلي مرحلة دور المجموعات، وسوف تُجرى مباريات ذهاب الدور التمهيدي الآخير في اليوم الخامس عشر والسادس عشر من شهر أغسطس الحالي، فيما تُقام مباريات الإياب في اليوم الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الشهر ذاته، على أن تُجرى قرعة دور المجموعات في اليوم الرابع والعشرين من الشهر ذاته.

وفي قرعة الدور التمهيدي الآخير سيواجه فريق كاراباخ من أذربيجان نظيره فريق كوبنهاغن الدنماركي، كما سيواجه فريق أبويل نيقوسيا القبرصي نظيره فريق سلافيا براغ التشيكي، وسيواجه فريق أولمبياكوس اليوناني نظيره فريق رييكا الكرواتي، ويواجه فريق سيلتك الإسكتلندي نظيره فريق أستانا من كازاخستان.

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كما يواجه فريق هابويل بير شيفا من الكيان الصهيوني نظيره فريق ماريبور السلوفينيي، ويواجه فريق إسطنبول باشاكشهير التركي نظيره فريق إشبيلية الإسباني في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وفي لقاء أخر يواجه فريق يونغ بويز السويسري نظيره فريق سيسكا موسكو الروسي، وسيواجه فريق نابولي الإيطالي نظيره فريق نيس الفرنسي في واحدة من أقوي مباريات هذا الدور، كما سيواجه فريق هوفنهايم الألماني نظيره فريق ليفربول الإنجليزي في موقعة أخرى مرتقبة، وفي المباراة الآخيرة يواجه فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي نظيره فريق ستيوا بوخارست الروماني.

وبذلك سيشهد دور المجموعات غياب عنه فرق مميزة في هذه النسخة بكل تأكيد، وخاصة في الصراع الذي سيكون بين فريقي نابولي ونيس حيث تكون موقعة الذهاب في إيطاليا على أرضية ملعب سان باولو، فيما ستكون موقعة الإياب في فرنسا على أرضية ملعب أليانز ريفييرا, وهو الحال ذاته أيضاً بالنسبة للمباراة التي ستجمع بين فريقي ليفربول وهوفنهايم حيث ستكون موقعة الذهاب في ألمانيا على أن تُقام موقعة الإياب على أرضية ملعب أنفيلد رود.