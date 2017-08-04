الحكم وحجازي و 15 مليون جنيه وراء سقوط النادي الأهلي في البطولة العربية

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لم تكن خسارة النادي الأهلي من فرق الفيصلي الأردني في نصف نهائي البطولة العربية مجرد صدفة أو لعب عامل الحظ دوره في المباراة، كما ردد بعض أعضاء الجهاز الفني للفريق الأحمر، ولكن كانت نتيجة المباراة بخسارة الأهلي لعدة أسباب وعوامل ومنها مادار في المقر الرئيسي بالجزيرة ومنها من كانت داخل معسكر برج العرب داخل الكواليس، وكانت تصريحات الجهاز الفني للقلعة الحمراء حول الخسارة أمام الفيصلي ووداع البطولة العربية تحتوي علي نصف الحقيقة، ولكننها لم تتطرق لأهم الأسباب وهي اعتماد لائحة مكافآت البطولة من رئيس النادي قبل السفر إلى برج العرب والتي قام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالتقدم بها مرتين لرئيس النادي ولكن تم رفضها بسبب قيمتها المالية، وقام عبد الحفيظ بتقديمها مرة أخرى وكانت المفاجأة أن إجمالي مكافآت اللاعبين في حالة حصد اللقب للفريق تخطت الـ 15 مليون جنيه للاعبين والجهاز الفني، وهذا يدل أن الجهاز الفني للفريق والجهاز الإداري خرج برة تركيزه في المباراة ولم يعمل علي البطلة وحصل اللقب فقط فقد كان يبحث عن المكافئات.

هذا وقد كشفت بعد المصادر أن كل ماحدث في مباراة النادي الاهلي والفيصلي يدل علي وجهة نظر المدير الفني للقلعة الحمراء”حسام البدري” وتحذيره من خطورة التخلي عن اللاعب”أحمد حجازي” في هذا التوقيت إلى نادي ويست بروميتش وهذا ماظهر وبات واضحا بعد إصابة اللاعبين محمد نجيب وسعد سمير، مما جعل المدير الفني لم يعد أمامه أي بديل في مركز الدفاع إلا أن يدفع باللاعب أحمد فتحي في مركز المساك الأيسر بعد فترة راحة سلبية عاد منها فتحي استمرت لمدة أسبوع .

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الجدير بالذكر تردد قبيل مباراة النادي الأهلي مع الفيصلي وجود شكوك حول تعيين حكم مباراة موريتاني لإقصاء النادي الأهلي بسبب التونسي رئيس لجنة حكام البطولة لكي يتجنب عدم مواجهة فريق بلاده “الترجي” النادي الأهلي في نهائي البطولة ، وقد كان الجهاز الفني للأهلي رفض التعليق بشكل تام علي هذه الشائعات والإصرار علي تعيين حكم تلاحقه الأزمات في الدور الأول من البطولة واكتفى الجهاز الفني للقلعة الحمراء بأن هذا الأمر لن يحدث من قبل مسؤول كبير باللجنة المنظمة للبطولة العربية، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن فقد ثبت تغاضي حكم المباراة”علي لمغيفري” عن ضربتي جزاء صحيحتين للنادي الأهلي أولهما ضربة جزاء للاعب وليد أزارو في الدقيقة السادسة والثلاثين من عمر الشوط الأول بعد دفعه من الخلف أثناء انفراده بالمرمى، وبنهاية الشوط الثاني لمسة يد واضحة وظلت الكرة في يد مدافع الفيصلي الأردني للحظات عند حلول الدقيقة 83 من عمر المباراة وقبل انتهاء المباراة بثلاث دقائق فقط.