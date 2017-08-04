موعد مباراة أولمبيك ليون وستراسبورغ في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق أولمبيك ليون لإنطلاقة مشواره في الدوري الفرنسي للموسم الجديد 2017 – 2018 م، وذلك حينما يستقبل على أرضية ملعبه بارك أويل نظيره فريق ستراسبورغ الصاعد حديثاً إلي دوري الأضواء، وذلك في يوم غداً السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيُحاول فريق أولمبيك ليون أن يبدأ مشواره في الدوري بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث الأولى له في المسابقة، وخاصة وأن المباراة تُقام على أرضه ووسط جماهيره وذلك حتى يتمكن الفريق من المنافسة وبقوة على لقب الدوري رفقة العمالقة فريق باريس سان جيرمان وحامل اللقب فريق موناكو، ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك الجميع جيداً أن هدف فريق أولمبيك ليون الرئيسي في الموسم الحالي هو العودة من جديد إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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ومن أجل تحقيق ذلك الهدف إما أن يُحقق فريق أولمبيك ليون أحد المراكز الثلاثة الأولى في جدول ترتيب الدوري مع نهاية الموسم الحالي، أو عن طريق فوزه بلقب الدوري الأوروبي علماً بأنه يُشارك في المسابقة الثانية على المستوى الأوروبي للموسم الثاني على التوالي، وذلك بالرغم من تواجده في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، إلا أنه لم يتمكن سوى من حصد المركز الثالث في مجموعته حينها ليذهب بعدها مباشرة إلي الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي.

ولعل ما يجعل جماهير فريق أولمبيك ليون تتفائل كثيراً بتواجد فريقها في هذه المسابقة أن الفريق نجح في الموسم الماضي في الوصول إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، ولكنه تم إقصائه في نهاية المطاف على يد فريق أياكس أمستردام الهولندي، وهو ما لا تأمل جماهير فريق أولمبيك ليون أن يتكرر من جديد في الموسم الحالي.

هذا وكان فريق أولمبيك ليون قد فقد بعض عناصره البارزة في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث رحل عنه متوسط الميدان الفرنسي الواعد كورنتان توليسو والذي إنتقل إلي صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني، ومتوسط الميدان الفرنسي المخضرم ماكسيم غونالونس والذي إنتقل إلي صفوف فريق روما الإيطالي، والمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت والذي إنتقل إلي صفوف فريق أرسنال الإنجليزي.