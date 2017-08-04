موعد مباراة سانت إيتيان ونيس في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يشهد ملعب جوفروا غيشار مساء يوم غداً السبت موقعة نارية في إفتتاح مباريات الدوري الفرنسي للموسم الجديد 2017 – 2018 م، وذلك حينما يستقبل فريق سانت إيتيان نظيره فريق نيس ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الفرنسي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة المرتقبة بينهما بحثاً عن الفوز ولا شئ غيره من أجل أن تكون البداية مثالية في مشوارهما على صعيد الدوري، ولكن وفي الوقت ذاته فإن العودة بنقطة واحدة فقط بالنسبة لفريق نيس من هذا الملعب الصعب سوف تكون مُرضية له بشكل كبير للغاية، ولكنها بكل تأكيد لن تنفعه في المستقبل في حالة أراد الفريق المنافسة على اللقب مثلما فعل في الموسم الماضي.

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ومن جهته سيُحاول فريق سانت إيتيان في الموسم الحالي تحقيق هدفه الذي يجري ورائه في السنوات القليلة الماضية، وهو بلوغ مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث دائماً ما يتعثر فريق سانت إيتيان في الأسابيع الآخيرة من عمر كل موسم ويكتفي بالتأهل فقط إلي مسابقة الدوري الأوروبي.

أما على الجانب الآخر فيبدو الضيف فريق نيس في أفضل حالاته بعدما ضمن الفريق تأهله إلي الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي عقب تخطيه عقبة فريق أياكس أمستردام الهولندي، ولكن القرعة اليوم أسفرت له عن عقبة أخرى في غاية الصعوبة حينما يواجه فريق نابولي الإيطالي في الدور التمهيدي الآخير في منتصف الشهر الحالي من أجل بلوغ دور المجموعات.

وفي بقية مباريات يوم السبت أيضاً من الدوري الفرنسي يستقبل فريق ميتز نظيره فريق غانغون، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته أيضاً يستقبل فريق مونبلييه نظيره فريق كُان على أرضية ملعب دي لاموسون، كما يحل فريق رين ضيفاً ثقيلاً على العائد من جديد إلي دوري الأضواء فريق تروا وذلك على أرضية ملعب أوب، على أن تُستكمل بقية مباريات الأسبوع الأول من عمر الدوري الفرنسي يوم الأحد المقبل.