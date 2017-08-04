ملخص مباراة موناكو وتولوز في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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حقق فريق موناكو الفوز بصعوبة بالغة على حساب ضيفه فريق تولوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب لويس الثاني، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من عمر الدوري الفرنسي لموسم 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق موناكو الضغط بشكل قوي على ضيفه من أجل تسجيل هدف مُبكر والذي من شأنه سيجعل الأمور أسهل على أصحاب الأرض، ولكن فريق تولوز كان له رأياً مُغايراً تماماً فعند الدقيقة السادسة إستغل اللاعب الفرنسي زين الدين مشاش ثغرة في دفاعات فريق الإمارة ليُسجل على إثرها أولى أهداف فريقه في المباراة.

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ومن بعدها بحث فريق موناكو عن تدارك تأخره وتعديل النتيجة بأسرع وقت ممكن قبيل فوات الأوان، إلا أنه وجد أمامه فريقاً منظماً للغاية على مستوى جميع خطوطه مما حرم فريق الإمارة من تشكيل أي خطورة على مرمى الحارس الفرنسي لافونت، ولكن ذلك لم يستمر طويلاً فعند الدقيقة الثامنة والعشرين نجح فريق موناكو في مسعاه وذلك بعدما أدرك له التعادل المدافع جيمرسون ليُعيد المواجهة إلي نقطة الإنطلاق من جديد.

وفي شوط المباراة الثاني إستطاع فريق تولوز أن يُباغت مُضيفه مرة أخرى، وذلك من خلال تسجيله للهدف الثاني عبر مهاجمه أندي ديلورت عند الدقيقة الثالثة والخمسين ليضع الضغط من جديد على كاهل لاعبي فريق موناكو، ولكن رد فريق موناكو لم يتأخر في هذه المرة فبعدها بخمسة دقائق فقط تمكن النمر الكولومبي المهاجم راداميل فالكاو من تعديل النتيجة لفريقه مُشعلاً من أجواء اللقاء من جديد.

وعند الدقيقة السبعين نجح فريق موناكو في قلب الطاولة على ضيفه بعدما سجل له البرتغالي جواو موتينيو الهدف الثالث من ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء نفذها بطريقة أكثر من رائعة، وفي بقية دقائق المباراة هدأت الأوضاع كثيراً وخاصة من جانب فريق موناكو الذي أصبح متقدماً على مستوى النتيجة، ليستمر ذلك الأمر حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية المباراة ليبدأ بذلك حامل اللقب مشواره بالفوز وحصد النقاط الثلاث في إنتظار بقية مباريات الجولة الأولى.