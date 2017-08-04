موعد مباراة السوبر الهولندي بين فينورد روتردام وفيتيس أرنهيم

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يشهد مساء يوم غداً السبت إنطلاقة موسم 2017 – 2018 م بشكل رسمي في هولندا، وذلك بإقامة مباراة كأس السوبر الهولندي والتي ستجمع بين حامل لقب الدوري الهولندي في الموسم الماضي فريق فينورد روتردام وحامل لقب كأس هولندا فريق فيتيس أرنهيم، وذلك على ملعب دي كويب بمدينة روتردام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن تحقيق إنطلاقة مثالية في الموسم الجديد من خلال التتويج بلقب كأس السوبر الهولندي، وذلك قبل أن يبدأ كلاهما مشواره مع مطلع الأسبوع المقبل في الدوري الهولندي وخاصة فريق فينورد روتردام والذي سيُحاول أن يقوم بالدفاع عن لقبه بطلاً للدوري، وذلك بعكس فريق فيتيس أرنهيم والذي ستكون أكبر طموحاته في الموسم الحالي هو التأهل من جديد إلي إحدى المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل نظراً لإمكانيات النادي المادية الضعيفة والتي لا تؤهله لكي يتطور أكثر ويُنافس ربما على لقب الدوري.

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ومن جهته كان فريق فينورد روتردام قد قدم واحداً من أفضل مواسمه الرياضية على مر التاريخ في الموسم الماضي، فمنذ الأسبوع الأول وحتى الآخير بدا الفريق لديه إصرار كبير للغاية على التتويج بلقب الدوري من جديد والعودة من خلاله لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو ما تحقق له في نهاية المطاف حيث ضمن الفريق مشاركته بشكل مباشر في دور المجموعات لأعرق المسابقات الأوروبية في الموسم الحالي.

أما على الجانب الآخر فكان فريق فيتيس أرنهيم قد فاز بلقب كأس هولندا في الموسم الماضي بعدما تغلب على منافسه في المباراة النهائية فريق أوتريخت بهدفين مقابل لا شئ، وبذلك يُصبح أولى الألقاب التي تدخل خزائن النادي على مستوى مسابقة كأس هولندا.

وعلى الصعيد التاريخي إنطلقت مسابقة كأس السوبر الهولندي في عام 1999 م، علماً بأن أول نسخة من عمر هذه المسابقة المحلية قد فاز بها فريق فينورد روتردام، مما يعني أن فريق فينورد روتردام سيبحث عن لقبه الثاني في تاريخ المسابقة وفي مقابل ذلك سيبحث فريق فيتيس أرنهيم عن لقبه الأول.