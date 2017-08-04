أرسنال يقترب من التعاقد رسمياً مع نجم موناكو الواعد

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق أرسنال الإنجليزي بات قريباً للغاية من التعاقد رسمياً مع الجناح الفرنسي الواعد توماس ليمار لاعب فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما طالب اللاعب نفسه إدارة نادي موناكو بالسماح له بالرحيل عن صفوف نادي الإمارة في الصيف الحالي.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن قيمة الصفقة في حالة إتمامها سوف تصل إلي مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني، ويأتي ذلك بناءً على إصرار كبير من جانب الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال على ضم اللاعب الواعد إلي صفوف فريقه قبيل إنطلاقة الموسم الجديد، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق اللندني حتى يكون الفريق قادراً على المنافسة وبقوة على جميع الألقاب الممكنة في الموسم الحالي والتي يأتي على رأسها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وفي حالة نجاح فريق أرسنال في الظفر بخدمات اللاعب الفرنسي توماس ليمار سوف تكون هي الصفقة الثالثة فقط للنادي اللندني في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعدما تعاقد مع الظهير الأيسر البوسني سياد كولاسيناك قادماً من صفوف فريق شالكة الألماني، والمهاجم الفرنسي المتألق ألكسندر لاكازيت قادماً من صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

وفي سياق متصل أكد بعض التقارير الصحفية الإنجليزية الآخرى أن النادي اللندني يرغب أيضاً في ضم اللاعب الجزائري رشيد غزال لاعب فريق أولمبيك ليون، والذي إنتهى عقده مع فريقه الفرنسي في الصيف الحالي وتلقى خبراً سيئاً بعدما رفضت إدارة نادي أولمبيك ليون برئاسة جيان ميشيل أولاس تجديد عقده لفترة أخرى.

هذا وتنتظر فريق أرسنال العديد من التحديات الصعبة في الموسم الحالي، ويأتي في مقدمتها محاولة الفوز بلقب البريمرليغ بالرغم من أن ذلك الأمر يبدو في غاية الصعوبة في الموسم الحالي بشكل خاص وذلك نظراً للتدعيمات القوية التي تقوم بها جميع الأندية المنافسة في الوقت الحالي، وإضافة لذلك سيكون فريق أرسنال مُطالباً أيضاً من جانب جماهيره بضرورة الفوز بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية ولقب الدوري الأوروبي وأيضاً كلاً من لقب كأس الإتحاد الإنجليزي ولقب كأس الرابطة الإنجليزية إن أمكن ذلك.