مانشستر سيتي يواصل تجديد صفوفه قبيل إنطلاقة الموسم الجديد

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واصل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عملية تجديد صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما تخلى عن لاعب الوسط البرازيلي فيرناندو والذي تعاقد رسمياً مع فريق غلطة سراي التركي اليوم الجمعة، وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 5,5 مليون جنيه إسترليني وبعقد يمتد لمدة 3 مواسم كاملة، على أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة اليوم ومن ثم يتم تقديمه إلي وسائل الإعلام بقميص النادي التركي.

وكان فريق مانشستر سيتي قد تخلى عن العديد من عناصره في الميركاتو الصيفي الحالي بناءً على رغبة الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، وهم حارس المرمى الإنجليزي المخضرم جو هارت والذي إنتقل إلي صفوف فريق وست هام يونايتد الإنجليزي لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء في عقده عقب إنتهاء فترة الإعارة، والظهير الأيمن الأرجنتيني المخضرم بابلو زاباليتا والذي إنتقل إلي صفوف فريق وست هام يونايتد أيضاً.

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وأيضاً الظهير الأيمن الفرنسي المخضرم باكاري سانيا والذي لم يتمكن حتى الآن من إيجاد أي نادي يلعب له في الموسم الحالي، والظهير الأيسر الفرنسي الآخر غايل كليشي والذي يعيش نفس الوضعية أيضاً، والظهير الأيسر الصربي المخضرم ألكسندر كولاروف والذي إنتقل إلي صفوف فريق روما الإيطالي، وأيضاً الجناح الإسباني المخضرم خيسوس نافاس والذي إنتقل إلي صفوف فريق إشبيلية الإسباني، وأخيراً المهاجم النيجيري الواعد كيلتشي إيهياناتشو والذي إنتقل إلي صفوف فريق ليستر سيتي الإنجليزي.

ولكن وفي مقابل كل ذلك صرف فريق مانشستر سيتي على التعاقدات الجديدة حتى الآن مبلغ 220 مليون جنيه إسترليني، حيث تعاقد مع الحارس البرازيلي الواعد إيدرسون قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي، والظهير الأيمن الإنجليزي الواعد كايل والكر قادماً من صفوف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والظهير الأيمن البرازيلي دانيلو قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، والظهير الأيسر الفرنسي الواعد بنجامين ميندي قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي، وصانع الألعاب البرتغالي الواعد برناردو سيلفا قادماً من صفوف فريق موناكو، علماً بأنه لا تزال جماهير النادي تترقب صفقة أخرى أخيرة في الأيام القليلة القادمة.