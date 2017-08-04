لاعب توتنهام يقترب من الرحيل إلي الدوري التركي

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ذكرت تقارير صحفية تركية أن فريق طرابزون سبور التركي بات قريباً للغاية من التعاقد مع الجناح الفرنسي موسى سيسوكو لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء في عقد اللاعب عقب إنتهاء فترة الإعارة، علماً بأن القيمة المالية التي يطلبها نادي توتنهام هوتسبير مقابل التخلي عن لاعبه الفرنسي في الصيف الحالي هي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني.

هذا ويأتي إقتراب رحيل الفرنسي موسى سيسوكو بعدما فشل في إثبات نفسه للفريق اللندني ومدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، علماً بأن نادي توتنهام هوتسبير كان قد تعاقد معه في صيف العام الماضي 2016 م قادماً من صفوف فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وذلك في صفقة وصلت قيمتها حينها إلي مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني.

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وبالرغم من فشله رفقة فريق توتنهام هوتسبير في الموسم الماضي، إلا أن الفرنسي موسى سيسوكو قد تألق بشكل لافت في المواسم القليلة الماضية، وذلك رفقة فريقه السابق نيوكاسل يونايتد مما أدى لإستدعائه إلي صفوف المنتخب الفرنسي الأول، علماً بأنه ساهم في وصول منتخب بلاده فرنسا إلي الدور النهائي من مسابقة كأس أمم أوروبا الآخيرة والتي تم تنظيمها في صيف العام الماضي 2016 م على الأراضي الفرنسية، ولكن المنتخب الفرنسي خسر اللقب حينها في نهاية المطاف على يد المنتخب البرتغالي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ومن جهته يُدرك الفرنسي موسى سيسوكو جيداً بأنه إذا أراد العودة من جديد إلي صفوف المنتخب الفرنسي وخاصة في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، فإن عليه الرحيل عن صفوف فريق توتنهام هوتسبير وليس ذلك فحسب بل الذهاب أيضاً إلي فريق يضمن معه المشاركة بصفة أساسية على مدار الموسم المقبل بأكمله، حتى يتمكن من إستعادة مستواه الفني والبدني من جديد، علماً بأنه شارك رفقة فريقه الحالي توتنهام هوتسبير في 8 مباريات فقط على مستوى جميع المسابقات في الموسم الماضي، مما أفقده الكثير من قدراته وإمكانياته والتي يأمل في أن يستعيدها بشكل سريع.