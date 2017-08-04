برشلونة يستعد لبدء مفاوضاته الرسمية مع لاعب بوروسيا دورتموند الواعد

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق برشلونة الإسباني يستعد لبدء المفاوضات الرسمية مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك من أجل التعاقد مع جناحه الفرنسي الشاب والواعد عثماني ديمبيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل تعويض رحيل نجمه البرازيلي نيمار جونيور، والذي إنتقل بدوره بشكل رسمي يوم أمس الخميس إلي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن روبيرت فيرنانديز المدير الرياضي لنادي برشلونة سوف يُسافر في الأسبوع المقبل إلي مدينة دورتموند الألمانية، وذلك من أجل الإجتماع مع مسئولي النادي الألماني للتفاوض حول الصفقة وقيمتها، علماً بأن إدارة نادي بوروسيا دورتموند سبق وأن أعلنت عن عدم رغبتها تماماً في التخلي عن لاعبها الفرنسي الواعد في الصيف الحالي، وهو ما يؤكد أن الصفقة لن يتم حسمها بسهولة ومن الممكن أيضاً أن تفشل بنسبة كبيرة مثلما فشلت أيضاً صفقة صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

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وبالرغم من أن نادي برشلونة قد تحصل على مبلغ 222 مليون يورو نظير بيعه لنجمه البرازيلي نيمار جونيور إلي نادي باريس سان جيرمان، إلا أنه لم يتمكن حتى هذه اللحظة من تأمين البديل المناسب قبيل إنطلاقة الموسم الجديد، ليتأكد بذلك أن المال دائماً لا يصنع كل شئ ولعل الأمل الآخير لعشاق نادي برشلونة هو الظفر بخدمات المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي لاعب فريق موناكو الفرنسي.

ومن جهتها ستُحاول إدارة نادي برشلونة حتى اللحظات الآخيرة من عمر سوق الإنتقالات الحالية والتي تقفل أبوابها مع نهاية شهر أغسطس الحالي، علماً بأن إدارة النادي الكتالوني سوف تُقدم عرضاً تصل قيمته إلي مبلغ 79 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي.

هذا ويأمل أنصار نادي برشلونة في أن يتمكن الفريق الكتالوني من العودة للتألق من جديد في الموسم الحالي، وذلك عقب الموسم الماضي الكارثي الذي قدمه فريق البارسا والذي فاز فيه بلقب وحيد فقط وهو لقب كأس ملك إسبانيا، وهو ما لا يرقى بكل تأكيد إلي طموحات وتطلعات أنصار نادي برشلونة.