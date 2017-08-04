موعد مباراة السوبر الألماني بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ

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يشهد يوم غداً السبت إنطلاقة الموسم بشكل رسمي في ألمانيا وذلك من خلال إقامة مباراة كأس السوبر الألماني، والتي ستجمع بين حامل لقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي فريق بوروسيا دورتموند وحامل لقب الدوري فريق بايرن ميونخ في موقعة كلاسيكو ألمانيا، وذلك على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الغريمين موقعة الكلاسيكو بحثاً عن الظفر بأولى ألقاب الموسم والذي من شأنه سيُعطي الفريق الفائز حافزاً كبيراً على بداية الموسم بالسرعة القصوى، فمن جهة سيكون البطل قد فاز بموقعة الكلاسيكو ومن جهة أخرى سيكون قد فاز بلقب أيضاً، وهو الأمر الذي يحتاج إليه كلاً من الفريقين وخاصة الفريق البافاري والذي مر بدوره بفترة سيئة للغاية طوال معسكره الصيفي الحالي.

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حيث عاش فريق بايرن ميونخ واحدة من أسوء فتراته الإعدادية للموسم الجديد، ففي 6 مباريات ودية من العيار الثقيل حقق الفوز في مباراة واحدة فقط في مقابل تلقيه 5 هزائم مُهينة، حيث كان فوزه الوحيد على حساب فريق تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكنه وفي المقابل تعادل مع فريق أرسنال الإنجليزي بهدف لمثله قبل أن يخسر بركلات الترجيح، كما تعرض إلي خسارة قاسية على يد فريق ميلان الإيطالي بأربعة أهداف مقابل لا شئ.

وفي مباراة أخرى خسر أيضاً على يد فريق إنتر الإيطالي بهدفين مقابل لا شئ، كما تعرض إلي الخسارة على يد فريق ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، أما أخر مباراة ودية له في معسكره الصيفي فقد خسرها على يد فريق نابولي الإيطالي بهدفين مقابل لا شئ.

وعلى الصعيد التاريخي سيبحث كلاً من الفريقين عن اللقب السادس لهما في تاريخ المسابقة، حيث حقق كلاً منهما 5 ألقاب سابقة على مستوى المسابقة والتي كانت في أعوام 1987 و1990 و2010 و2012 و2016 م بالنسبة لفريق بايرن ميونخ، وأعوام 1989 و1995 و1996 و2013 و2014 م بالنسبة لفريق بوروسيا دورتموند، علماً بأن كلاهما يُعتبران أصحاب الرقم القياسي في التتويج بهذه البطولة المحلية.