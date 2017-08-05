موعد مباراة سيلتك وهارتس في الدوري الإسكتلندي 2017 – 2018 م

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يستهل فريق سيلتك اليوم السبت حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإسكتلندي وذلك حينما يستقبل نظيره فريق هارتس على أرضية ملعب سيلتك بارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من عمر المسابقة لموسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق سيلتك المواجهة تحت قيادة مدربه برندان رودجرز بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل حصد النقاط الثلاث الأولى له في المسابقة في إطار سعيه للفوز بلقب الدوري للموسم السابع على التوالي وللمرة ال 49 في تاريخه، علماً بأنه رقم قياسي وإنجاز غير مسبوق على مستوى إسكتلندا، ولعل ما سيُقلق فريق سيلتك ولولا قليلاً هي إحتمالية أن يكون غريمه التقليدي فريق غلاسكو رينجرز في أفضل حالاته في الموسم الحالي.

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وكان فريق سيلتك قد تألق في الموسم الماضي بشكل لافت للغاية على المستوى المحلي، حيث فاز بلقب الدوري الإسكتلندي ولقب كأس إسكتلندا ولقب كأس الرابطة الإسكتلندية، ولكنه وبعكس ذلك لم يُحالفه الحظ على مستوى مسابقة دوري أبطال أوروبا حينما وضعته القرعة حينها في مجموعة ضمت كلاً من فريق برشلونة الإسباني وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي وفريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، مما جعله يضمن المركز الرابع في ترتيب المجموعة في نهاية المطاف.

ومن جهتها تأمل أنصار نادي سيلتك في أن يتمكن فريقها من التقدم في الموسم الحالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأنه متواجد حالياً في الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة والذي ينتظره فيه مواجهة سهلة نسبياً أمام فريق أستانا من كازاخستان.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً من الأسبوع الأول من عمر الدوري الإسكتلندي يستقبل فريق دندي يونايتد نظيره فريق روس كاونتي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يستقبل فريق هيبرنيان نظيره فريق بارتيك، كما يستقبل فريق كيلمارنوك نظيره فريق سانت جونستون.