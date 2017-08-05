موعد مباراة ليفربول وأتليتك بيلباو الودية

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يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق أتليتك بيلباو الإسباني اليوم السبت، وذلك في مباراة ودية في إطار المعسكر الصيفي لكلاً من الفريقين تحضيراً لإنطلاقة الموسم الحالي 2017 – 2018 م، وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره بالرغم من الطابع الودي للمباراة، ولكن إقتراب إنطلاقة الموسم الجديد تُحتم على الطرفين أن يكونا في أفضل حال وخاصة وأن كلاهما متواجد في الدور التمهيدي الآخير من المسابقات الأوروبية في الموسم الحالي، حيث يتواجد فريق ليفربول في الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما يتواجد فريق أتليتك بيلباو في الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي.

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علماً بأن كلاهما سيكون أمام إختبار صعب للغاية من أجل التأهل إلي دور المجموعات، ففريق ليفربول سيواجه فريق هوفنهايم الألماني وربما ما يقف في صالحه ولو قليلاً أن موقعة الإياب سوف تُقام على أرضية ملعبه أنفيلد رود، أما فريق أتليتك بيلباو فسيواجه فريق باناثينايكوس اليوناني في مباراة مرتقبة بين الطرفين، ولعل ما سيؤثر بشكل كبير على فريق أتليتك بيلباو في الموسم الحالي هو رحيل مدربه الإسباني إرنيستو فالفيردي عنه بإتجاه فريق برشلونة الإسباني.

ومن جهته كان فريق ليفربول قد تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي مع الفرعون المصري محمد صلاح قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي، والإنجليزي الواعد دومينيك سولانكي قادماً من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، والظهير الأيسر الإسكتلندي أندي روبيرتسون قادماً من صفوف فريق هال سيتي الإنجليزي.

هذا ويأتي كل ذلك بناءً على رغبة الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، والذي يُحاول أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر اللازمة حتى يكون الفريق قادراً في المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي، ولعل الهدف الرئيسي لفريق ليفربول في الموسم الحالي بجانب التواجد في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا هو المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ومحاولة التتويج به في نهاية المطاف.