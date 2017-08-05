موعد مباراة يوفنتوس وتوتنهام هوتسبير الودية

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يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة نظيره فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم السبت، وذلك في مباراة ودية ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكر الصيفي للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم الجديد 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين اللقاء بحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره بالرغم من الطابع الودي للمباراة، إلا أن إقتراب إنطلاقة الموسم الجديد تُحتم على كلاهما الظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية من أجل إعطاء الثقة للجماهير أكثر، وخاصة وأن كلاهما سيبحث عن الفوز بالألقاب في الموسم الحالي.

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وكان فريق يوفنتوس قد خاض حتى الآن في معسكره الصيفي 3 مباريات ودية، حيث تعرض إلي الخسارة في المباراة الأولى على يد فريق برشلونة الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد، وفي المباراة الثانية حقق فوزاً صعباً على حساب نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أما في المباراة الثالثة فقد تعادل مع غريمه فريق روما الإيطالي بهدف لمثله قبل أن يفوز في نهاية المطاف بركلات الترجيح.

وعلى الجانب الآخر خاض فريق توتنهام هوتسبير هو أيضاً 3 مباريات ودية حتى الآن في معسكره الإعدادي للموسم الجديد، حيث حقق فوزاً عريضاً في مباراته الأولى على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفي المباراة الثانية تعرض إلي الخسارة على يد فريق روما بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفي المباراة الثالثة تعرض إلي خسارة قاسية على يد فريق مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

هذا وينتظر فريق يوفنتوس العديد من التحديات الصعبة في الموسم الحالي، حيث سيكون مُطالباً بالمحافظة على لقبه بطلاً لكلاً من مسابقتي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، وإضافة لذلك محاولة التتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فشله في ذلك في نسخة الموسم الماضي، أما على الجانب الآخر فسيُحاول فريق توتنهام هوتسبير الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في هذه المرة بعدما فشل في أخر موسمين في تحقيق ذلك بالرغم من إقترابه كثيراً من اللقب.