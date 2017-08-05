موعد أبرز المباريات الودية اليوم السبت 5-8-2017

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تواصل الأندية الأوروبية تحضيراتها اليومية في إطار معسكراتها الصيفية وذلك إستعداداً لإنطلاقة الموسم الجديد 2017 – 2018 م، ومن أجل ذلك تخوض العديد من الأندية مباريات ودية أخيرة من أجل وضع اللمسات الآخيرة على جميع لاعبيها قبيل بداية الموسم، والذي ينطلق بشكل رسمي في جميع أنحاء القارة الأوروبية في شهر أغسطس الحالي.

وفي أولى المباريات يواجه فريق باير ليفركوزن الألماني نظيره فريق سيلتا فيغو الإسباني، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، وفي مباراة أخرى يواجه فريق ساوثهامبتون الإنجليزي نظيره فريق إشبيلية الإسباني، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وفي لقاء أخر يواجه فريق هوفنهايم الألماني نظيره فريق بولونيا الإيطالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يواجه فريق ماينز الألماني نظيره فريق تفينتي الهولندي.

وفي مباراة أخرى يواجه فريق كريستال بالاس الإنجليزي نظيره فريق شالكة الألماني، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يواجه فريق بيرنلي الإنجليزي نظيره فريق هانوفر الألماني، كما يواجه فريق واتفورد الإنجليزي نظيره فريق ريال سوسيداد الإسباني، ويواجه أيضاً فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني نظيره فريق ريال بيتيس الإسباني.

وفي مباراة أخرى مرتقبة يواجه فريق لايبزيغ الألماني نظيره فريق ستوك سيتي الإنجليزي، وذلك في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، كما يواجه فريق فيردر بريمن الألماني نظيره فريق فالنسيا الإسباني، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي لقاء أخر يواجه فريق سوانزي سيتي الإنجليزي نظيره فريق سامبدوريا الإيطالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، كما يواجه فريق ليفانتي الإسباني نظيره فريق ريال سرقسطة الإسباني، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي أخر المباريات يواجه فريق ملقا الإسباني نظيره فريق لاتسيو الإيطالي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.