موعد مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية بين تشيلسي وأرسنال

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يشهد ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن يوم غداً الأحد إنطلاقة الموسم الجديد 2017 – 2018 م بشكل رسمي في إنجلترا، وذلك بإقامة مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية والتي ستجمع بين كلاً من حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز فريق تشيلسي وحامل لقب كأس الإتحاد الإنجليزي فريق أرسنال، والتي ستُقام في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره من أجل تحقيق أولى ألقاب الموسم الرسمية، والتي تسبق إنطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز بأسبوع واحد فقط والذي يرغب كلاً من الطرفين المنافسة عليه بقوة، وخاصة فريق أرسنال الذي يبدو أنه سيكون تحت ضغوطات كبيرة للغاية من أجل حصد لقب البريمرليغ في الموسم الحالي، وبالرغم من أن فريق تشيلسي قد فاز باللقب في الموسم الماضي إلا أنه سيكون مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة المحافظة على اللقب.

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وكان فريق تشيلسي قد خاض عدة مباريات ودية في معسكره الصيفي تحضيراً لإنطلاقة الموسم الجديد، ولعل من أبرزها تلك التي جمعته بجاره فريق أرسنال وحينها فاز فريق تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وهو ما يأمله الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق البلوز أن يتكرر من جديد وهذه المرة بصفة رسمية، ولكنه يُدرك جيداً في الوقت ذاته أن الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال سوف يكون مستعداً بشكل كبير في هذه المباراة بإعتبارها مباراة رسمية وأن الأمور ستكون مختلفة تماماً عن ما سبق.

وسيدخل فريق أرسنال المباراة باحثاً عن لقبه الخامس عشر في تاريخ المسابقة، وذلك بعدما حقق اللقب في أعوام 1930 و1931 و1933 و1934 و1938 و1948 و1953 و1991 و1998 و1999 و2002 و2004 و2014 و2015، أما على الجانب الآخر فسوف يبحث فريق تشيلسي عن لقبه الخامس فقط في تاريخ المسابقة، وذلك بعدما حقق اللقب في أعوام 1955 و2000 و2005 و2009 م، أما أكثر الفرق الإنجليزية التي حققت لقب الدرع الخيرية الإنجليزية على مر التاريخ فهو فريق مانشستر يونايتد والذي فاز ب 21 لقباً في تاريخ المسابقة.